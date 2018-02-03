美退將：台灣軍力應與美日整合

2018-02-03

〔駐美特派員曹郁芬／華府一日報導〕美國前海軍作戰部部長羅夫海德上將今天表示，美國承諾會防衛台灣，但台灣也需要發展能自我防禦的能力，這能增強美國與盟邦在這個地區的軍事能量及能力，台灣應考慮其軍事能力與防禦設計必須能和美日整合。

美前海軍作戰部長 對台提建言

美國智庫「哈德森研究中心」今就南海的戰略意義舉行座談會，目前在胡佛研究所擔任研究員的羅夫海德應邀發表演講。

他接受媒體訪問時表示，台灣保持海道的自由與暢通，讓國際能進出是很重要的事，台灣可投資成本低、又能發揮更大防禦功能的新科技，而不是傳統武器系統。台灣應該考慮將其軍事能力與美軍整合，以便美軍來救援；同時，台灣的防衛設計也應考慮與日本的軍事能力相容，不過這是台灣自己要做的投資決定。

中國印太擴張 已超越軍事手段

被問到中國將南海軍事化是否為武力犯台做準備？羅夫海德說，可見的未來，中國在「大區域」活動會愈來愈自在，看中國解放軍所做的提升與改進，尤其是第一島鏈，中國的反拒止和區域阻絕策略，非常有效率地運用了資源，美國要思考得更深層，因為這是美國必須面對的競賽，無論是海上絲路、基礎建設的改善，中國在印太區的擴張是全面性的，已超越軍事手段。

羅夫海德說，中國在南海和東海的作為不是個別的，這兩個地區屬於同一個大區塊，單靠第七艦隊在印太巡弋已不足以應付新挑戰，美國應創造新的一支艦隊司令部，中國在南海的造島和軍事化，明顯提升了解放軍總體戰力，未來，水面下的競爭會是美中競賽的關鍵。

在「戰略及預算評估中心」擔任資深研究員的吉原恒淑則表示，中國增加台灣海峽在內的第一島鏈軍事行動是多重目標，一是增加作戰的精良性，二是進行一系列的測試活動，測試第一島鏈國家的反應。

他表示，這也是中國在灰色地帶進行的策略，想將中國在第一島鏈的行動常態化，並使第一島鏈國家逐漸麻木，戰略上，這使中國在亞洲海域的軍事活動成為新常態。他認為，美國應該要讓解放軍在印太區活動的風險成本增加。