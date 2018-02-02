台大連署開校務會議 重啟投票

2018-02-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕「管中閔如果是個爺們，就重新接受校務會議推薦投票！」台灣大學校長遴選爆發爭議，當選人管中閔接連被踢爆未揭露獨董資訊，涉及未利益迴避、學術倫理等爭議，台大校務會議代表積極連署召開臨時校務會議，人數已經接近卅五人門檻，主張重啟推薦投票，籲管中閔接受挑戰。

校務代表串連 接近35人門檻

此外，一群台大現任及退休教授也批評台大遴選委員會失職與不適任，主張校長遴選投票無效，在昨天發出四點聯合聲明，包括遴委會遴選程序有重大合法性瑕疵，教育部應予退回；遴選委員會一月五日之遴選投票無效；遴委無權亦無能認定資訊未揭露之效果，應交臨時校務會議討論；遴委會再次混淆公開資訊與自我揭露義務，應公開台大同意函與相關公文。

台大教授管中閔日前當選校長後，爆出遴選委員蔡明興是台灣大哥大副董事長，管則是台灣大獨立董事，產生「副董選獨董」的資訊揭露與利益迴避爭議；此外，管中閔與暨南國際大學教授陳建良的研討會論文和陳指導的研究生論文多處雷同，也發生學術倫理爭議；但無論是台大學倫會做成「只是研討會未完成論文」不成案的結論，或是遴選委員會以「難認定」獨董影響遴選結果、管當選「毫無疑義」論調，均引發校內教授批評及質疑聲浪。

管中閔爭議攤陽下 合法解決

台大師生日前發動「貫徹大學自主，自己的學校自己救」連署，認為應召開臨時校務會議，將管中閔諸多爭議攤在陽光下，以合理、合法方式解決。

台大主任秘書林達德表示，若有五分之一以上的校務會議代表請求應召開「臨時校務會議」，校長應在十五日內召開，但尚未接獲請求。台大這屆校務會議代表共一七二人，依辦法，需卅五名代表連署，目前已快抵門檻。

若達門檻 15日內開臨時會議

其中，台大校務會議學生代表、法律系二年級童昱文也寄發連署信向其他校務會議代表喊話，指出台大校長遴選過程發生程序瑕疵、利益衝突等重大爭議，讓校譽、校長遴選的公正形象受到打擊與陰影，希望將討論帶回台大，師生共商解決策略；校長遴委會因無候選人檢舉而不能成案調查，如今針對遴選委員職務偏頗、程序瑕疵等爭議，呼籲大家連署召開臨時校務會議。

台大退休教授楊信男則表示，校務會議是台大最高權力機構，過去校長由校務會議投票決定，但十二年前發生選舉運作，當時三百多個代表，有一百多人被系統性聯繫，導致結果被左右，才改由校長遴選委員會決定，沒想到依舊產生許多風風雨雨。