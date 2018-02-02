2018-02-02

白狼兒子張瑋 率團到沖繩

〔駐日特派員林翠儀、記者邱俊福、劉慶侯、黃欣柏／綜合報導〕我方掌握竹聯幫元老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂日前派次子張瑋率團赴日，在沖繩與日本指定暴力團「旭琉會」幹部碰面，我方與日方情報交換後，日警高度戒備，密切監控張瑋一行人動向；據悉，沖繩警方過去曾懷疑台、日、中黑道聯手走私毒品，不過台、日兩大黑勢力此行目的和密談了什麼，兩國警方迄目前仍在了解。

日本「沖繩時報」報導，張瑋等十四人上月廿六日前往沖繩，當晚與當地最大幫派「旭琉會」幹部在那霸一家餐廳會面，張瑋一行人在沖繩縣待到二十八日。統促黨主席張馥堂昨表示，張瑋此行並非代表統促黨，是他的個人行程；張安樂未回應本報記者電話採訪。

旭琉會 日本指定暴力團體

刑事警察局昨天證實，我方早已掌握張安樂與「旭琉會」互動密切，雙方關係是由張安樂率先牽線促成。張在二○一五年十月首度前往沖繩拜會「旭琉會」，接著去年四月「旭琉會」幹部來台，也由張安樂接待。刑事局表示，曾多次與日方接洽，希望深入了解「旭琉會」在當地的經濟來源與活動狀況，以及與統促黨間有無合作投資等狀況，但尚無下文。

日媒曾報導，張安樂二○一五年十月前往沖繩停留四天，全程有旭琉會幹部接待，包括陪同觀光；同年十月底，中華統一促進黨中評委陳仲雄前往中國廣東省拜訪「中華民族琉球特別自治區準備委員會」，該委員會是由中國商人成立的「琉獨組織」，日媒報導認為，中國共產黨利用黑道勢力將觸角伸入沖繩。

疑台、日、中黑幫聯手搞毒

去年三月沖繩時報另報導，二○一六年沖繩海關查獲毒品總量為一千五百多公斤，不但是史上最高，也是前一年的三．六倍，沖繩警方根據跡象，懷疑中國、台灣和沖繩黑道聯手大規模走私毒品，此後開始加強注意日、台黑幫往來情況。

據了解，「旭琉會」本部位於沖繩那霸市，一九九二年間被沖繩縣公安委員會列名為指定暴力團（黑社會組織），當初因島上「那霸派」與「山原派」兩派黑道勢力長期爭鬥，但久鬥不下，遂於一九七○年十二月共組「沖繩連合旭琉會」；一九九○年間「旭琉會」內的「富永派」一度分裂成「沖繩旭琉會」，二○一一年間重新整併成現在的「旭琉會」，以富永清為現任會長。

張瑋近年多次鬧上媒體版面，包括去年一月七日在桃園機場企圖追打香港民運人士黃之鋒；去年九月台大濺血事件，張瑋等五人涉嫌攻擊學生，檢方偵查後依傷害、恐嚇、毀損罪起訴。