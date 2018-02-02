民眾服務社案 今開聽證會

2018-02-02

追查是否為國民黨附隨組織

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今日將召開民眾服務社聽證會，追查民眾服務總社是否為國民黨的附隨組織。據了解，民眾服務總社理事長廖了以因任期屆滿未改選，個人不願牽涉此事，民服社發函給黨產會公文上，皆未蓋負責人小章，更要求黨產會須將聽證會延期三個月舉行；黨產會昨開會否決此要求，並強調「不得拿沒改選來要求延期」，聽證會將如期舉行，要求國民黨交代與民眾服務社的關係。

14筆房產更名登記給國民黨

黨產會調查發現，國民黨台灣省黨部出版的「一甲子年史」記載，民眾服務社是國民黨在基層的細胞組織，以法律諮詢、識字班講習、助考駕照、田地助割、就輔、獎助學金、婚喪喜慶等包山包海的「服務」，佈建與台灣基層民眾的關係網絡。

黨產會查出，國民黨在全台開了三百八十三個民眾服務社，其中有一百二十五個地方黨部與民眾服務社同地址，比率高達九十二％，即便部分未合署辦公，每逢黨主席選舉各民服社也設立投開票所，有高達六十五％使用黨營事業中投、欣裕台等公司的建物。

黨產會表示，民眾服務社曾將名下十四筆不動產，非以買賣方式，直接更名登記移轉予國民黨，連土地增值稅都不必繳，包含七堵、大同、建成、龍山、銅鑼、后里、石岡、水林、岡山、彌陀民服社的土地或建物。

更誇張的是，高雄縣府在一九八四年還免費贈送不動產給國民黨當旗山民眾服務社。黨產會強調，高雄縣府曾發函給旗山鎮公所，「准予旗山鎮公所將鎮有房屋贈與旗山民眾服務社，且此案經國民黨台灣省委員會同意受贈」，若國民黨和民服社不是一體，為何國有土地送人要先問過國民黨。二○○七年十月國民黨終於同意將旗山民眾服務社建物「捐贈」給旗山鎮公所，但竟要求產權移轉所衍生的稅規費用，須由鎮公所負擔。

黨產會：民服社是國民黨開的

黨產會發言人施錦芳強調，各種跡象都顯示民眾服務社就是國民黨開的，建物還能直接改名字送給國民黨，例如七堵民眾服務社的產權，一半是國民黨、一半為民眾服務社，與區黨部合署辦公，內部空間也相通，若不是黨國的附隨組織，一般人民團體能這樣嗎？