雷倩：婦聯會備戰訴訟

2018-02-02

〔記者楊綿傑、施曉光／台北報導〕黨產會昨認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會主委雷倩則揭示三點因應方式，包括財產雖遭凍結仍正常運作、協助員工法律保障、進行訴訟準備，她並宣布落實會內民主，常委會全面改選。

婦聯會昨召開常委會，雷倩開會到一半出來向媒體說明指出，會議本來是要處理擇期改選的問題，但下午兩點七分時，收到黨產會認定為附隨組織訊息，並凍結財產，所以就緊急討論這個議題，會議中也做出三點決議。

雷倩說，首先，常委會進入看守狀態，財務雖遭凍結但會務還是維持正常運作；其次，就員工同仁法律保障問題，因會涉及黨產條例與促轉條例，已委請律師協助同仁處理。至於未來對應黨產會部分，雷倩說，已經請律師準備訴狀，進入備戰，未來將走法律一途。

非附隨組織 也無不當黨產問題

雷倩重申，婦聯會不是附隨組織，也沒有不當黨產問題，前天會員大會否決行政和解方式後，她將落實會內民主，常委會將全面改選。

雷倩強調，會員大會時發放了婦聯會這段時間奮鬥的大事紀，過去大家都一直努力，想在新的法律下掙扎求存，但所有的法律途徑都困難重重且緩不濟急，許多資料實難提供，但這些苦心都在無情的政治鬥爭中湮滅，她感到很遺憾。

國民黨則表示，黨產會罔顧過往婦聯會提出各種相關事證，以及財務、人事自主的事實，羅織婦聯會與國民黨關係的方式，國民黨感到非常不可思議，如此政治操作更是可惡至極！