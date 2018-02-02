黨產會：婦聯會受國民黨實質控制

2018-02-02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日祭出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，根據處分書所主張四大理由，婦聯會其人事、財務及業務，皆曾受國民黨實質控制，婦聯會與中央婦女工作會皆在國民黨的政策領導下，分工執行「該黨婦女工作業務」，首任主委蔣宋美齡也具黨職身分，國民黨對於婦聯會能收取無法源依據的勞軍捐，具有不可或缺的關鍵地位。

四大理由認定為附隨組織

黨產會處分書提及的四大理由為：一、國民黨婦委會早在一九五○年七月廿二日國民黨第六屆中常會臨時會議通過「本黨改造案」以前，便已將「籌組中華婦女反共抗俄聯合會」列為該黨婦女運動工作。二、婦聯會主要決策幹部多為國民黨婦指會或婦工會的重要幹部，組成人員亦高度重疊，夫婿為國民黨籍地方自治團體首長或議長者，才有資格擔任婦聯會分會幹部。

三、國民黨曾透過執政優勢地位，協助婦聯會取得勞軍捐等經費，國家補助經費亦由國民黨轉發給婦聯會，「故國民黨曾實質控制婦聯會之財務」，且勞軍捐非屬一般捐獻，欠缺法源依據，國民黨對於婦聯會能取得勞軍捐，有不可或缺的關鍵地位。

「鉅額公產落入私人掌控」

四、婦聯會自黨國一體時期成立迄今的現有財產，價值高達三百八十五億餘元，期間從未曾以相當對價轉讓，而脫離政黨之實質控制，以至於國家民主轉型後，應歸還於國家政府的鉅額公產，落入私人所掌控，更欠缺公開透明的監督機制，婦聯會也無法證明，鉅額財產是付出相當對價所取得。