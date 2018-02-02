黨產會開鍘 凍結婦聯會385億資產

2018-02-02

認定為國民黨附隨組織

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會正式開鍘婦聯會！婦聯會拒簽行政契約、拒還「不義之捐」勞軍捐，行政院黨產會昨日召開臨時委員會，全體委員一致無異議通過，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，婦聯會名下三百八十五億元現金存款及不動產全部凍結及禁止處分，並須四個月內如實申報財產。

第三個附隨組織處分案

婦聯會本週三召開會員代表大會，「鷹派」勢力翻盤拒簽行政契約，黨產會昨依「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」及相關調查結果，認定婦聯會曾受國民黨的實質控制，是繼黨營事業中投、欣裕台公司後，第三個被黨產會認定為國民黨附隨組織的處分案。

黨產會主委林峯正強調，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，主要處分理由為婦聯會的人事、財務、業務，均曾受到國民黨實質控制，並未曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質掌控，「處分書在下班前會送達婦聯會，即刻生效！」

林峯正表示，據黨產會掌握，婦聯會目前現金財產有三百八十五億元，名下有數筆不動產，是否有其他財產將持續調查，認定附隨組織之後，婦聯會全部財產禁止處分，要動支須先經黨產會許可同意。

「須在四個月內申報財產，不申報財產收歸國有！」林峯正提及，依黨產條例規定，婦聯會應在處分書送達日起，四個月內向黨產會申報財產，逾期未申報可處一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰。如有故意或重大過失隱匿、遺漏，或對於重要事項為不實說明者，財產推定為不當取得財產，得命移轉為國有。

林峯正也說，針對婦聯會所申報的財產，黨產會下一階段會展開調查，是否有不當取得黨產，若經調查認定不當黨產，未來將會收歸國有；婦聯會所捐助成立的各基金會、華興中小學、振興醫院、復興中小學，都將另立案調查。

旗下基金會將另案調查

據黨產會調查，婦聯會資產為三百八十五億元，尚不包含總會及分會名下五筆、市值近四億餘元不動產；此外，市價高達六億元的總部「美齡樓」獨棟大廈，登記在婦聯社福基金會名下。由蔣宋美齡成立的振興醫院，不動產市值高達五百卅八億元，後續都將進一步展開調查。

對於婦聯會廿幾名員工薪水是否受到影響？林峯正指出，婦聯會資產已全部凍結，若為「法定義務」支出部分，且符合黨產條例許可要件，婦聯會可依法申請，黨產會將再開會討論是否予以動支。