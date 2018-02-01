38行業 7休1鬆綁

2018-02-01

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部昨釋出首波「鬆綁七休一」、「輪班間隔八小時」例外彈性適用行業，內容將於二月二日刊登在行政院公報預告，預告期到二月九日，各界可提供意見。「鬆綁七休一」以四項特殊型態為基礎，計有客貨運、製造業等三十八個行業列入；「輪班間隔八小時」適用行業包括台鐵、台電、中油、台糖、台水等公用事業特定人員。

例假日挪移 最多可連上12天

「鬆綁七休一」為例假日在七天週期中挪移，最多可連續工作十二天。勞動部提出把關機制，需由中央目的事業主管機關檢視提出申請後，勞動部召開諮詢會評估。適用行業得符合時間特殊、地點特殊、性質特殊、狀況特殊其中一項例外型態；例如客運業適用情形在於配合年節或其他放假日時協助疏運。

勞動部不願預估「鬆綁七休一」影響勞工人數有多少？根據主計總處去年十二月人力資源統計，這三十八個行業勞工人數估達三百萬人。

「輪班間隔至少八小時」適用範圍包括台鐵乘務人員，適用期間為今年三月一日到明年底；台電、中油及台糖輪班人員也納入適用，期間是今年三月一日到明年七月底；台電、中油及台水的設備管線搶修、原料和產品生產、輸送、配送及供銷人員可因天災、事變或突發事件，而適用輪班間隔至少八小時。

非全年適用 僅特定時間可用

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，彈性例外公告後仍需工會或勞資會議同意；「鬆綁七休一」並非全年適用，只有特定時間可用。

她強調，企業接單的旺季、淡季是可預期循環，狀況特殊所指的「不可預期性或緊急性需求」，是指不在預期中的訂單；「輪班間隔至少八小時」適用行業有標明適用期間，原因是國營事業進用人力需要程序，補足人力後將不再適用。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，勞動部和中央目的事業主管機關的把關機制有問題，審查機制或事前評估資料都沒有，就貿然公布放寬適用行業；電子電機資訊產業工會秘書長林名哲說，鬆綁七休一開放「製造業各業別」，但製造業中有不同工作型態，勞動部在界定上太籠統，勞資本來就不對等，就算需勞資會議或工會同意，雇主仍有「我說了算」的強制優勢。