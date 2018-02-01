人物側寫》雷倩孤掌 難敵黨國黑手

2018-02-01

記者陳鈺馥／特稿

國民黨及婦聯會鷹派勢力集結反撲，讓去年底談成的行政契約備忘錄，在會員代表大會上翻盤作廢，協商派的婦聯會主委雷倩孤掌難敵「黨國黑手」，婦聯會一度得以民主轉型的曙光，成為她的未竟之業。

前立委雷倩去年底臨危受命加入婦聯會，代表婦聯會與內政部、黨產會斡旋三方協商，她主張以和解代替對抗，極力要促成婦聯會轉型，並保全蔣宋美齡婦聯會的招牌，但仍不敵辜家及國民黨各方勢力介入。

「雷倩當主委是一場意外！」知情人士透露，婦聯會鷹派及辜家長期誤導辜嚴倬雲，內政部不會撤換她的主委職務，以致行政契約反覆拖延數個月，直到內政部長葉俊榮撤換辜嚴，鷹派常委潘維剛選輸主委後，才讓協商派得以先和官方簽定備忘錄。

知情人士指出，被撤免主委的辜嚴倬雲、婦聯會主委選舉落選的潘維剛，加上覬覦婦聯會龐大資產的黨國勢力，及堅持反對簽約的辜家，眾多勢力合縱連橫，不斷放話把雷倩形容成「民進黨派來的」、「要與民進黨認罪協商」，企圖影響投票結果。

在會員代表大會召開前夕，為遏止鷹派收委託書企圖翻盤的行為，雷倩聲淚俱下召開記者會，呼籲會員姊妹親自出席投票，別讓婦聯會存亡成為代理人的戰爭，更有眾多婦聯會基層員工當天自願站出來舉標語「力挺雷倩」。

婦聯會內部員工都知道，由雷倩帶領的婦聯會才能重生，但辜家二十多年來在婦聯會勢力盤根錯節，絕非雷倩一人所能撼動，加上國民黨方面以年底選戰提名為由，順利左右黨籍會員投票決策，即便雷倩有心改革，也難敵守舊勢力反撲。

婦聯會資產來自國家勞軍捐，出身軍人家庭的雷倩始終明白，婦聯會過去肩負的時代任務是照顧軍眷，在台灣民主轉型的進程上，婦聯會應選擇光榮轉身及轉型，但婦聯會六十七年黨國歷史包袱沉重，加上受辜家財團勢力影響，結局果真印證雷倩所形容的，「他們寧願砸爛婦聯會」。