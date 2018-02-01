立委撻伐 促徹查婦聯會帳務

2018-02-01

〔記者鄭鴻達、林良昇／台北報導〕婦聯會會員代表大會昨決定拒簽行政契約，民進黨立委賴瑞隆籲黨產會、內政部盡速認定其為國民黨附隨組織、解散婦聯會，並公開勞軍捐及婦聯會財務；立委陳其邁認為，法院應介入調查婦聯會資產、帳務。

賴瑞隆批評，婦聯會守舊勢力自私、貪婪，在三方行政契約確定破局後，政府部門應盡速認定其為國民黨附隨組織，保全婦聯會資產，避免被少數人掌控、私吞，並將所有資料攤在陽光下。

陳其邁表示，婦聯會組織屬於寡頭領導，從蔣宋美齡到辜嚴倬雲，幾十年來的帳務都沒經過會員大會處理，財務相當不清，無從監督，甚至還可以左手買右手股票，台泥股票成為婦聯會的小金庫，非常離譜。

陳其邁說，婦聯會還涉及將海外資產以借名登記方式隱匿，加上買股，是否涉及背信、利益輸送等情事，法院都應查清，黨產會、內政部也應盡速查清、處理這團不明帳務。

民進黨立委李俊俋指出，婦聯會已表明拒簽行政契約，黨產會應立即認定政黨附隨組織、凍結資產，並由行政執行署強制執行，且婦聯會仍不遵守「人團法」，內政部也應直接依法解散之。

國民黨立委李彥秀則批評，政府在過程中不斷用威脅、放話的方式，恐嚇婦聯會逼其就範，十分不妥，婦聯會是否簽行政契約，應由內部自己決定，難道「以後所有人民團體都要被放話威脅嗎？」