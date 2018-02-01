28比31 簽行政契約議案遭否決

2018-02-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會昨召開臨時會員大會討論是否與政府簽署行政契約，七十四名會員代表中，親自出席或出具委託書者共六十人，採無記名表決，最後以二十八票贊成，三十一票反對 ，一票廢票，贊成者因未達出席人數三分之二，與政府簽署行政契約的議案遭到否決。

婦聯會去年十二月二十九日已與內政部、黨產會簽署行政契約備忘錄，願捐三四三億元給國庫，旗下四個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約，但會員大會前正反兩派角力不休，最後由反對簽約的鷹派勢力勝出。

對於表決結果，雷倩說，其實前晚聽到有全力動員的事，支持簽署的可能一票都沒有，當下所有會務人員都哭了，他們發現不是任何一個人，而是一個龐大組織排山倒海而來的壓力。

黨產會在獲悉婦聯會拒簽行政契約後，也立即知會婦聯會，並重啟調查程序，至昨傍晚已自婦聯會取走部分會務及財務資料，預估今天將婦聯會認定為國民黨附隨組織，凍結資產。

對於未來是否還有協商可能，雷倩悲觀表示，政府官員大概也知道，與婦聯會不管達成甚麼決議，都會被劇烈政治動員改變結果，恐怕不一定會再取得信任進行協商，所以已經在全力準備面對公權力。

至於後續作法，雷倩說，有的過去堅決不交出，且年代久遠的資料，現在將被迫提出，她規劃在婦聯會開闢一個房間，讓委員都來參閱了解。