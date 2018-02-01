文大前校長請辭又想回鍋 教部不准

2018-02-01

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學校長遴選爭議續燒！董事會選出台科大資管系教授盧希鵬為新校長，原訂今天上任，但董事長張鏡湖不同意，請出原已辭職的李天任續任校長，李天任發公開信表示同意續任。不過，教育部認為，李天任請辭案已生效，校長非由董事長一人指定，需經董事會決議，呼籲儘速將新校長人事案送教育部，否則開罰十萬至五十萬元，因文大副校長出缺，校長應由文大教務長代理。

李天任因去年上半年考績被打丙等，不堪受辱，八月請辭校長，董事會同意後，啟動校長遴選機制，去年十一月選出新校長。不過，董事長不認帳、拒絕蓋章，也未將新校長人事案送教育部核備。

日前李天任考績突又變回甲等，李天任前天發給全校師生一封公開信表示，張董專函要他堅守崗位，以安定校園，加上多位董事慰留，期望他在遴選爭議釐清前仍留任，因此決定不計個人榮辱，況且當初請辭不是本於個人自由意願，依法可於期限內撤銷，他將繼續與大家並肩面對未來挑戰。

但教育部高教司長李彥儀昨指出，李天任去年辭職已生效且經董事會確認，因此啟動校長遴選作業，召集人還是董事長張鏡湖，呼籲董事會儘速提報新校長人事案給教育部。

李彥儀表示，李天任說他是迫不得已辭職，為何過去這麼多個月都不提？也不能由董事長個人指定他復職，依法，此人事案無法成立。如要慰留李天任續任，也須經董事會討論、重新作業，如今依法須由校內主管依序代理，即使沒有人代理校長，也不能是董事長指定，須由董事會決議。