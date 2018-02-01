教部遴委建議投票表決爭議 全被否決

2018-02-01

〔記者林曉雲、黃以敬／綜合報導〕台大校長遴委會昨做出遴選合法、管中閔當選資格確認，但外界對於遴委會結論仍有質疑，尤其管中閔確實未揭露台灣大獨董身分一事，遴委會只坦言對其影響性「無法推論」。有台大教授指出，台大是二階遴選，不僅二階遴選的影響性無法確認，一階校務會議投票的影響性也須重新確認。

未揭露獨董確實是爭議關鍵

官派遴委、教育部政次姚立德昨晚指出，管中閔確實未揭露兼任台灣大獨董身分一事，監察院尤其關注校長遴選程序在未充分揭露資訊情況下，對遴選結果是否有影響？這確實是「爭議關鍵」，他會中建議採無記名表決，但建議被投票否決，最後只能採取共識決，做出「遴選結果有無影響，不是遴委會能推論，也難認定會有影響」的結論。

監委也關注是否要請校務會議重新議決？姚立德則表示，他同樣也建議採取無記名投票，但同樣也被否決，最後遴委會也做出共識決決議，「校務會議有召開的法律程序，並非遴委會所能決定」。

台大某教授指出，遴委會根本沒有釐清疑慮，更讓外界看到其不面對爭議的問題重重。台大應召開校務會議，決議是否重新進行推薦投票，才符合正當行政程序之要求。

問題重重 遴委會不願面對

這位教授指出，依「國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」第十六點第二項規定，對個別校長候選人進行推薦投票，屬於台大校務會議之權限。管中閔於校務會議進行推薦投票前，未揭露擔任獨董之事實，是否構成重大瑕疵？校務會議應否重新進行推薦投票？應由校務會議依法做成決議。