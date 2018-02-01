連署開校務會議台大教授：遴委會結論搞笑 吃定教部軟弱

2018-02-01

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選委員會昨做出管中閔當選資格無疑義一事，連署呼籲召開校務會議的台大教授們認為，果真遴委會已失去公信力，應該要立即停止運作，召開臨時校務會議予以糾正，也呼籲教育部應嚴格把關，而「遴委會毫無疑義的聲明，恐怕是更多疑義的開始」。

應召開臨時校務會議糾正

台大國發所教授劉靜怡昨晚在臉書發文表示，台大遴委會的決議是完全在意料之中的結果，因為同樣的這批人，就算再多開幾次會，也是這種結果。她強調，遴委會不回答實質問題，就變成要看教育部接下來的作為了。

台大歷史系教授陳翠蓮表示，要缺乏公正的遴委會否認自己不公正的決定，是不可能的事，這也是為何一群教授要挺身而出召開「糾正台大校長遴選瑕疵記者會」，呼籲應回到校務會議處理。

已失公信力 睜眼說瞎話

陳翠蓮指出，遴委會昨晚終於首度承認「管中閔未揭露擔任台灣大獨董之訊息」，這是最大的突破，卻重複過去辯詞，說這是上市公司的公開資訊，外界應該知道；遴委會又坦承，確實有多位遴委根本不知道。

遴委會還說，未揭露獨董訊息「對遴選結果有無影響，非本會所能推論，難以認定會有影響」。陳翠蓮批：「這簡直是睜眼說瞎話。」

陳翠蓮批評，遴委會決議認為「辦理遴選期間，並無候選人向遴委會提出具體事實認為蔡明興有執行職務偏頗之虞，所以無法進行決議」，此說法是把責任推給候選人。事實上，「台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」第十五條明白規定，「遴委會應對候選人進行資格審查，必要時得請候選人提供補充資料或說明」，遴委會失職在先，卻把責任推給候選人未提檢舉，管中閔未主動申報，其他候選人怎知管是台灣大獨董？又如何去檢舉？本末倒置。

遴委會決議事項也說，已將結果報請教育部聘任中，不可重新再次決議。外界批評的就是遴選過程不公、猶如「詐賭」，遴委會卻堅持要求教育部核定結果，就是吃定教育部軟弱。

陳翠蓮表示，遴選委員會的決議除首度承認管中閔確實未揭露擔任獨董職務的事實，較有新意外，其他說詞如鬼打牆般地覆誦、毫無新意。所以仍將要求召開臨時校務會議處理爭議。

劉靜怡也批，台大遴委會結論理由都太搞笑了，事實上就是根本沒有回答任何問題嘛，這樣答題結果怎麼會及格？