管未揭露獨董 台大遴委會竟稱毫無疑義／教部未收到公文 今無法上任

2018-02-01

〔記者蕭玗欣、林曉雲／綜合報導〕台大校長遴選爭議頻傳，教育部要求遴委會必須重新開會釐清爭議，遴委會昨召開臨時會議，儘管多位遴選委員在會中表達異議，但經過長達六．五小時馬拉松式會議，遴委會並未重新投票；遴委會昨晚公布會議紀錄，再度強調並未違反遴選辦法。遴委會召集人陳維昭宣布，開會結論認定管中閔當選台大校長資格「毫無疑義」。

6.5小時會議 未重新投票

對於外界爭議最大的利益迴避部分，會議紀錄指出，管中閔確實未在個人基本資料揭露台灣大獨董身分，有部分遴委不知道他的獨董身分及與另一遴委、台灣大副總蔡明興的關係；至於管未揭露兼職一事，對於遴選結果到底有無影響，遴委會強調，這並非遴委會所能推論，也難認定會有影響。

陳維昭表示，會議結論會以最速件交給教育部，但管中閔能否趕上今天上任，要看教育部作業時程。

教育部人事處長陳焜元昨晚表示，人事處同事等到晚上七點多才下班，尚未看到台大正式公文，教育部若收到正式公文，會儘速處理，但相關公文需會法制處、高教司等跨單位審閱，因此管中閔應是無法在今天正式上任。至於管是否可在農曆年前上任？他表示，教育部不會看時間點。

台大遴委會昨日會議僅十八位委員出席，有三人請假，包括中研院院士鄭淑珍、政大前校長鄭瑞城等兩位官派遴委，以及成大校長蘇慧貞；爭議遴委蔡明興有出席，但討論到有關他的遴委身分爭議事項時，有短暫迴避。

外界質疑管中閔及蔡明興未揭露關係而未利益迴避爭議，遴委會昨強調，遴選過程迄今並無候選人提出具體事實足認蔡明興執行職務有偏頗之虞，因此遴委會無權主動議決是否應解除其委員職務。此結論經表決「是否須以無記名投票方式議決」，最後四票贊成、十二票反對、一票棄權、一票迴避。

遴委會也再度重申，管身為台灣大獨董，是證交所等曾公開揭露的資訊；台大早在遴選展開前就同意管兼任獨董。至於外界質疑台大先前是同意管出任獨董，與遴選無關？遴委會則僅提出，台大是在遴選作業前同意管出任獨董，但管是在遴委會截止收件後，始接獲台大的同意函副本。其他無更多說明。

涉學倫問題 也未再審議

對於管中閔論文涉及學術倫理問題，因台大行政單位未立案處理，遴委會也未再審議。

據了解，昨日遴選會議中，包括中研院院長廖俊智、台大政治系教授黃長玲、台大法學院教授沈冠伶、教育部政次姚立德等多位遴委，對於相關爭議點及遴委會提出資料，多有提出異議看法。但遴委會最後結論，作業程序皆依法規辦理，確認管中閔當選資格無誤。