107年度總預算案三讀 軍公教加薪 2月6日入帳

2018-01-31

歲出預算減列249億 刪減幅度1.25％

〔記者曾韋禎、李欣芳、林良昇、楊淳卉／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過一○七年度中央政府總預算案，原列歲出預算一兆九九一七億餘元，減列二四九億元，刪減幅度一．二五％，軍公教加薪三％確定能在農曆年前落袋。政院目前規劃元月與二月加薪三％延遲入帳的部分，將在二月六日連同軍公教年終獎金一．五個月一起發放。

立院自前天起展開為期兩天的表決戰，並在昨午完成三讀；而拖至一月三十日才通過當年度中央政府總預算案，則是近十一年最晚之紀錄。

今年度總預算案歲入原列一兆八九七四億餘元，增列二一七億餘元，歲出原列一兆九九一七億餘元，減列二四九億餘元，差短四七七億元，將全數以舉債彌平。

總預算案包括通案刪減中國地區旅費二十五％、國外旅費五％、委辦費三％、水電費一％、政策宣導費三％、設備及投資九．二％、對國內團體補助三％、對地方政府補助二％，加上全數刪減獵雷艦案第四期工程款三十五．三億元，共刪減二四九億元。

一、二月3％加薪 與年終一起發

軍公教的薪資通常是在每個月一日入帳，但行政院主計長朱澤民坦言，二月一日入帳來不及，因相關作業仍需一定的時間，目前希望軍公教調薪三％能來得及在二月六日與軍公教年終獎金一起發放。

在總預算案三讀後，蔡總統感謝立法院以國家、國民的利益為優先，順利完成總預算審查，讓各項重大政務的推動能夠加快進行；行政院長賴清德也感謝朝野立委的支持，讓行政院的施政能夠順利啟動。

國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨立委善盡了實質審查、實質監督、實質把關的責任。