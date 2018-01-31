高醫大3董事遭撤 教部限期重選校長

2018-01-31

〔記者林曉雲、方志賢／綜合報導〕高雄醫大校長遴選也爆涉違法！高醫大董事會一月遴選出新任校長，但校友會向教育部及監察院檢舉董事資格有疑慮、遴選程序不合法。教育部昨公布調查報告指出，確認高醫大三位董事成員資格有問題而須撤銷，也因此會暫緩新校長資格。

教部建議高醫大重組校長遴選委員會、重新遴選，限期一個月內如不改正，將啟動私校法移送法院，取消個別董事資格或解散董事會。

教育部高教司長李彥儀表示，高醫董事會有三名董事在聘任為第十八屆董事時，擔任學校附設醫院主治醫師，違反其「財團法人私立高雄醫學大學捐助章程」：「本法人所設學校之職工、學生不得充任本法人之董事」之規定，將依法撤銷董事核定。

調查報告更指出，高醫大附設醫院和學校的財務獨立，非附設醫院人員不能領取醫療獎金，因此應向校長及學校相關人員追回溢領的不當醫療獎金。陳啟川不是高醫大創辦人，不當使用創辦人名義，提供後代就醫優待等均需糾正。

董事會擬提訴願救濟

高醫大董事會表示，不認同教育部對「職工定義」的法律見解，擬提訴願救濟。至於校長遴選，董事會強調一切依法行事，若教育部堅持需重新遴選校長，收到來函再決定。

至於校長及學校相關人員溢領附屬機構醫療獎金，近期將召開董事會研議。若刻意圖利他人或不當圖利，將提請檢調法辦。對於陳啟川家族就醫優待，先交由學校及附屬機構研議後，循原辦法的行政程序送董事會議審議。

高醫大校方表示，期盼重選校長能更透明開放。學校為因應董事會未按程序逕行修訂所新訂的「醫療獎金支給辦法」尚未執行，會依照教育部指示修正或廢止。

高醫大校友總會理事長藍傳盛則認為，教育部的調查報告是遲來的小正義，董事會不要有萬年董事長及董事，學校才會長足進步。