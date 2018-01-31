台大遴委會今開會 教授批已無公信力

2018-01-31

〔記者林曉雲、蕭玗欣／台北報導〕台大校長當選人管中閔的合法性被各界高度質疑近一個月，台大校長遴選委員會均未開會處理，教育部前天明確表示，台大遴委會是合議制，建議開會釐清爭議，遴委會今天中午將召開緊急會議，據悉要藉此讓管二月一日如期上任，平息外界耳語。但台大退休教授楊信男質疑，遴選委員廿一人之中，學校代表之一的台大註冊組主任洪泰雄近日已退休，不具學校代表的身分，應由他人遞補，整個遴委會已無公信力，應由臨時校務會議予以糾正。

教育部人事處長陳焜元回應表示，遴委出缺應依身分別遞補，母法對此沒有詳細規定，必須回到台大遴委會去處理，今天開會須先處理洪泰雄退休仍是遴委？是否能參加遴委會的討論議決？且因法律規定遴選委員會必須是單數，遴委會也須討論是否要啟動候補委員等。

依「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，遴委會置委員十五人至二十一人，以單數組成，包括學校代表：由學校校務會議推選，占全體委員總額五分之二；校友代表及社會公正人士：依學校組織規程或其他相關規定產生，占全體委員總額五分之二；以及教育部遴派之代表，而各款代表於推選（薦）或遴派時，應酌列候補委員。

洪泰雄一月五日參加新校長投票，一月十六日退休。他受訪時表示，他今天會去遴委會開會，退休是否仍是遴委，由遴委會決定。

對遴委會火速開會，台大國發所教授劉靜怡在臉書酸說，遴選委員會拖了二十幾天都不動如山，現在竟突然急著開會，先前遴委會所發的新聞稿和發言人對外發言，是「委員共識」還是「自我授權」的產物？教育部都不必行使依法監督的權力、好好查清楚？並譏諷：「說謊也可能是一種台灣價值吧！」