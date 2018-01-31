台大教授：教部3遴委應說明疑點／管涉論文抄襲卻未調查 被批踐踏學術倫理

〔記者林良昇、鄭鴻達／台北報導〕管中閔獲選台大校長爭議越演越烈。
教部應不予核定遴選結果
被遴選為台大校長的管中閔未主動揭露擔任台灣大哥大獨董，與台哥大副董蔡明興擔任遴選委員的利益衝突關係引發爭議，台大多位教授昨公開要求，教育部應不予核定本次遴選結果；教育部指派的三位遴選委員代表，包括教育部次長姚立德、前教育部長鄭瑞城、中研院院士鄭淑珍應出面說明相關事項。
台大法律系教授陳昭如、台大物理系名譽教授楊信男、台大物理系教授林敏聰、台大國發所教授劉靜怡、台大數學系教授陳其誠、台大生技系教授黃青真、台大法律系教授顏厥安、台大法研所學生戴紹恩等台大師生召開記者會提出抨擊遴委會運作有瑕疵。
劉靜怡強調，遴委會說要「願賭服輸」，「但如果是詐賭呢？」校長遴選程序從一開始就有瑕疵，有人還不斷喊「大學自主」，大學自主不表示可以完全不受監督，教育部應要進行合法性監督，不希望有瑕疵的遴委會可以為所欲為，必須回到有真正選民基礎的校務會議處理。
遴選重大瑕疵 應重開校務會議
林敏聰認為，此次遴選有重大程序瑕疵，應回歸校務會議處理，此瑕疵不分藍綠都應重視，若管中閔是事前揭露獨董身分，可以成為正面的經歷。他強調，公開資訊是最好的監督，而非藉由檯面下的人際關係來運作。
台大歷史系教授陳翠蓮表示：「遴委會在資格把關上有疏失，對於不公平結果拒絕反省，如果繼續讓遴委會處理後續，不但沒辦法釋疑，反而會引起更大爭議。」
陳翠蓮昨也透露，中央研究院人文社會科學研究中心發給台大校長遴選委員會的函文，只說管的論文尚未經學術審查，卻沒解釋調查抄襲的問題，兩邊都是學術界龍頭，卻如此套招，簡直是踐踏學術倫理，「非常墮落！」
對於是否認為管的論文涉嫌抄襲？黃青真指出，把論文分成正式論文及研討會論文，因此連成案都不成案，若可如此，「我們未來是否可向學生說研討會論文不必遵守學術倫理，這樣以後怎麼教學生？」「台大應以最高標準檢視，而不能只用法律標準做為指標。」