不滿被討黨產 國民黨揮刀卡預算

2018-01-31

〔記者彭琬馨、曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過一○七年度中央政府總預算案，被追討不當黨產的國民黨，不僅藉由預算審查「修理」與黨產業務相關的黨產會，就連司法院大法官也被波及。國民黨以大法官遲未對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等釋憲案提出說明為由，凍結「大法官釋憲業務」預算三百萬元。

大法官釋憲業務 凍結300萬

在司法院主管項下，立院通過國民黨立委所提凍結「大法官釋憲業務」預算三百萬元的主決議案，要求司法院須就「如何提升大法官釋憲案件審查進度及優先順序評估機制」、「大法官會議受理案件之程序及一般審查期程」，向司法及法制委員會提出書面報告後，始得動支。

國民黨立委林為洲、王育敏等人提案指出，監察院會去年初在全體出席委員無異議下，針對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，向大法官會議提出釋憲聲請；國民黨及親民黨去年九月也聲請前瞻建設預算審查釋憲案，但司法院接受案件聲請至今，卻僅以「依法審查中」回應；大法官會議是否受理聲請的審查程序進度緩慢，且過程不透明。

國民黨立委另一提案也質疑，近年來社會各界傳出多起聲請釋憲案，但案件處理優先順序不明，恐無法提升社會大眾司法信任度。

黨產會也是國民黨立委磨刀霍霍的目標，並以尚未完成釋憲、部分黨產會委員頻上政論節目等事由，提案凍結黨產會一般行政、黨產處理業務預算；最後經協商討論，黨產會歲出預算凍結十分之一、約四六七．八五萬元。

黨產會也被「修理」

國民黨立委提案指出，不當黨產處理委員會為行政機關，卻能認定黨產「當」與「不當」，實為行政侵犯司法；在大法官完成釋憲之前，不當黨產處理委員會應避免爭議、破壞我國憲法體制。

國民黨立委提案表示，不當黨產條例第二十條明確規範，黨產會委員應超出黨派之外，任期中不得參與政黨活動，因此黨產會委員應保持超然客觀精神，但相關成員卻以該職銜廣上政論節目、批評國內特定政黨，實屬不當。