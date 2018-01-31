在野黨案海攻勢 總預算被凍361億

2018-01-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院各在野黨團為杯葛總預算案，紛紛提出「案海攻勢」，也因此形成凍結案暴增、專案報告浮濫的怪象；就今年度而言，預算凍結數高達三六一億元，還多於刪減數的二四九億元。

體育署被凍三成 成重災戶

教育部體育署因推動體育改革不力，無法掌握各單項運動協會人頭會員充斥之弊，被凍結三成預算；須在清查各協會可疑會員名單、監督各協會改選作業，並赴立法院進行專案報告後才能解凍，堪稱最重受災戶。

在野黨凍結預算的理由五花八門。其中，行政院長賴清德推動修正「勞動基準法」，更成眾矢之的；包括「勞動部遭監察院糾正」、「勞動部預告期太短」、「賴揆表示應通盤檢討勞基法」、「政府推動新南向」、「公共建設採用區段徵收」等，都是在野黨凍結行政院施政及法政業務預算的理由，行政院秘書長還須就此進行專案報告。

民進黨的台獨黨綱，則遭國民黨立委徐志榮認為是兩岸關係急凍的主因，為此凍結陸委會預算；國民黨立委黃昭順則以無力奧援李明哲為由，凍結陸委會預算，陸委會均須為此進行專案報告。

親民黨團則因內政部長葉俊榮表明，尊重地方政府及促進轉型正義委員會認定是否要更改名為「中正」的道路與學校，以內政部曾主管「塑建總統蔣公銅像注意事項」為由，指責內政部怠惰，凍結民政業務預算一百萬元。

為湊量而提的案海，往往也是凍結案大戶。例如國民黨立委以五權分立為由，對於因賴揆上任而重送預算書的審計部、總統府、監察院、司法院、考試院大量提出凍結案。時代力量立委黃國昌則以國家財政困窘為由，對金管會大量提出預算刪減案，最後則併案改為凍結案。

立法院朝野黨團在通過總預算案後達成共識，下會期訂於二月二十七日開議，並在三月八日選舉各委員會召委。