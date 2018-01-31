婦聯會今開臨時會員大會》潘維剛：不受威脅 奮戰到底

2018-01-31

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會內部兩派傾軋，前天主委雷倩召開記者會，含淚拜託會員親自出席大會後，甫辭去婦聯會常委的潘維剛昨也大動作召開記者會，強調此行政契約「不清不楚」，應交由司法處理；她並駁斥「蒐集委託書」、「一群禿鷹」等說法，希望婦聯會成員們不要受到政府威脅，必須奮戰到底。

駁斥蒐集委託書、禿鷹說

潘維剛昨召開「姊姊妹妹站出來，讓陽光照進婦聯」記者會，包括多位婦聯會常委、多個婦女團體現身力挺。

潘維剛表示，全世界都在關注女性議題，現在即便總統是女性，政府卻要對第一個女性政治團體追殺。她痛批，婦聯會本來就不是附隨組織，也沒有不當黨產，不能說蔣宋美齡是蔣中正的妻子，就說她是附隨；內政部、黨產會威脅不做出決定，就要立刻開會處理婦聯會，這是依法行政嗎？

她說，婦聯會中沒有「鷹派與鴿派」、「公司派與市場派」、「改革派與反改革派」，現在是黑暗的時間，要選擇投降還是奮戰到底。她說，婦聯會既不是附隨，又沒有黨產，為什麼要簽不清不楚的行政契約？這契約把組織自動解散、要求捐九成資產、放棄所有訴訟，又沒有確定婦聯會是不是附隨組織，這樣能保證成功轉型，又不被追殺嗎？

潘維剛說，會員大會時要自主投票，有人說某方在蒐集委託書，她反問委託書能夠這樣蒐集嗎？事實上，委託書根本是婦聯會自己在發的。她說，每一個人都只能受一人的委託，而不是比股權，這是「有人在公司待久了的想法」。

潘維剛認為，婦聯會內部應該要團結，但可以有不同聲音，不應該簽不清不楚的契約，她希望民眾一起關心，捍衛民主的價值。她也說，自己從學生時代就參與婦聯會活動，包括部分代表、辜嚴倬雲的律師，昨都到記者會現場，怎麼會是禿鷹呢？