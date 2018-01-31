婦聯會今開臨時會員大會》雷倩：組織轉型 絕不是投降

2018-01-31

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今將召開臨時會員大會，討論是否與內政部、黨產會簽署行政契約。婦聯會主委雷倩昨表示，簽署行政契約絕對不是投降，如果在一定空間下進行組織轉型，還可能從一個新局面重新開始，並且保持名稱跟公益性。

雷倩昨接受媒體訪問時提到，她不是什麼鴿派，只是協商派，是延續辜嚴倬雲協商承諾，並持續推動而已。婦聯會遭受綠營立委、政府刁難已經兩年，去年七月協商出「捐大部分財產」、「組織轉型」、「受政府監督」、「不再調查婦聯會」等原則。她接手後，年底的方案更讓婦聯會自主性從成員三分之一提升至三分之二，這是想辦法轉進圖後面的發展。

可能有個新局面重新開始

雷倩說，如果外界帶有政治眼光，很多事情會被曲解跟污名化，她不願這樣的狀況發生，所以不管是因可能隱匿財產對主委產生的處罰、交出所有歷史資料、甚至查帳，都是她一直堅守的底線，從來沒有所謂投降。

雷倩也分析未來發展，否決行政契約，就會迎來內政部及黨產會無情槍砲，也許可以像紅十字會一樣儘量訴訟，但結果看起來緩不濟急，紅十字會已停擺一年多；但如果在一定空間下進行組織轉型，還可能從一個新局面重新開始，並且保持名稱跟公益性。

對於今將召開的臨時會員大會，雷倩對結果表示悲觀。根據婦聯會內部規定，是否簽署行政契約，必須二分之一成員出席，三分之二成員同意才會進行；但很多過去贊成簽約的會員，這段期間都被勸說不要出席，或者委託書被收走，且辜嚴本人自去年十月底請她協助幫忙主持會務後，幾乎所有聲明跟發言都是經由他人轉述。雷倩坦言，不排除「辜媽媽已經改變心意」。

雷倩說，如果辜嚴倬雲會出席，非常歡迎，也可以發揮她的影響力，帶領會員們做出一個決定；至於她自己對結果沒有任何預期，身為被委託協助處理的專業經理人，也沒有去留問題。

雷倩說，她與潘維剛過去在立院都是戰友，但自己為了能找出最好的處理方法，閱讀過婦聯會所有資料，潘應該沒有翻過這麼多資料，如果她有仔細研究，「可能會有不同選擇」。