接手完成林仲桓研究 學弟：「月亮」學長冥冥中幫忙

2018-01-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學物理系博士生林仲桓研究半導體薄膜新材料鍺烯，卻在前年不幸車禍身亡。指導教授唐述中與林仲桓的學弟接手處理他所留下的實驗數據，耗時一年半完成論文，並以林仲桓為第一作者投稿國際學術期刊Physical Review Materials；清大昨舉行論文發表，林的父母也來見證，忍不住哽咽地說，「愛子的遺願終於實現，是過年前最棒的禮物。」

清大昨天舉行「成長在銀表面的單層雙鍺烯相位」論文發表會，林仲桓父母感謝清大老師和學弟妹的努力，參與見證愛子的成就，發表會上擺了一個空座及一套博士袍，就像林仲桓在現場。

清大校長賀陳弘說，林仲桓是學士、碩士到博士都念清華的「三清」學生，在清華園學習生活超過十年，校方對他的猝逝深感惋惜，也為他的成就感到驕傲。

由於林仲桓被撞身亡時，隨身攜帶的筆記型電腦被肇事者燒毀，其中分析數據也付之一炬，清華師生從林仲桓在國家同步輻射中心的實驗室電腦還原數據並接續分析研究，由唐述中、牟中瑜、鄭弘泰三位清華物理系教授，及陳韋全、陳亭宇等人協助完成研究。

唐述中說，鍺烯這項全新的二維半導體材料物理性質在二○○九年被提出，卻遲無物理學家能做出成品，林仲桓生前埋首鍺烯研究，嘗試用不同成長溫度、蒸鍍速率、方法，終於成功在銀表面長出鍺烯，形成一層漂亮的蜂巢狀結構，是相當重大的突破。

唐述中說，鍺烯所具備的自旋極化電子性質，被視為是有望取代石墨烯的新材料，未來可用在與磁性有關的電子元件和產品上，應用範圍比石墨烯、矽烯更廣。

與林仲桓在實驗室相處長達五年的博士班學弟陳韋全說，林仲桓做實驗十分嚴謹，私下很好相處，因下巴尖尖的像月亮，大家都叫他「月亮」。碩士班學弟陳亭宇說，月亮學長過世後的某天，團隊在高解析光電子能譜實驗站做研究，當時做什麼都不順利，儀器一直出問題，後來改變研究方向，反而獲得新發現，「應該是月亮學長在冥冥中幫忙我們」。