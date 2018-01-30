2018-01-30

記者鄒景雯／特稿

台大校長遴選爭議的問題本質是什麼？一句話，就是管中閔獨董與蔡明興副董事長，一個是校長候選人，一個是遴選委員，都沒有善盡誠實揭露與利益迴避的義務，這兩人行為，毀滅了這次遴選結果的正當性，而台大遴選委員會多日來遲不面對，也早已重創了遴委會的公信力。這讓教育部昨日建議台大重開一次遴選委員會議的呼籲，顯得格外癱軟無力。

教育部對於台大這個國立大學的進退失據，對照前不久體育署對於各單項協會的束手無策，儘管性質有異，但從預算分撥與經費補助的權責地位看，實也相去不會太遠。

獨董是什麼？在公司法上，他與董事長都是公司負責人，換句話說，管中閔與蔡明興是台灣大哥大的共同經營人，彼此間利害與共，這樣特殊關係，不僅兩個人事前都應該揭露，遴選過程中，蔡明興既要迴避討論，也應迴避投票，如果不揭露不迴避，當然會影響遴選公平。

有人曲言維護，公然宣稱獨董是公開資訊，無所謂揭露問題，這是完全錯誤的觀念。任何一家公司的公開資訊，通告與關心的對象，是公司的利害關係人。台大校長遴選所謂的揭露，其對象是遴選委員會。如果不主動揭露，難道期待中研院廖俊智院長、彭汪嘉康院士等這些埋首做科學研究的人，會自行上網站去搜尋哪位候選人是不是獨董？

還有謬論稱，管獨董與蔡副董事長的關係，類比為中研院院長與院士，即牽扯周美吟的候選身分，這點別人打馬虎眼，管中閔身為院士不會不知道，院士是名譽職，跟院長一點關係也沒有，當然更沒有利益關係。被這種層次的言論捍衛，絕不會名譽。更何況，周美吟早已揭露個人資訊，且公開回應質疑。

更讓人不忍卒睹的是，放話管中閔去（二○一七）年六月就向台大報備過，事實上，去年六月是管中閔上任獨董之日，向校方報備的是，時任台大人文社會高等研究院院長的他能否去台灣大哥大兼職，與台大校長遴選根本是兩回事。這事，扯出另個案外案，人文社會高等研究院長算是一級主管，可兼差嗎？台大最好說清楚。

這時，大家一定會好奇，管中閔在台大似乎很吃得開，可以超越規定？恐怕正是如此，一來，他是院士，在學界想爭取院士寶座的，若本事不夠，一般不喜歡得罪院士，以免投出反對票；二來，他從二○一二年出任負責財經的政務委員，歷任經建會主委、國發會主委，與工商界互動頻繁，遴選過程，台大盛傳許多知名鉅亨幫他拉票，排除其他學院阻力，最後還有多位企業遴委投出關鍵票的說法，這些繪聲繪影，至今沒人澄清，不相信台大人聽了會不傷心。

管獨董是愛台大，還是愛台大校長？以他處理爭議的作法，答案已非常清楚。不過，教育部也別輕鬆，若是非曲直不能搞定，「無能」二字定讞。