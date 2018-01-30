教部建議台大 重開校長遴委會／國立大學新校長2月1日聯合布達 管中閔恐無法如期上任

2018-01-30

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔恐無法如期在二月一日上任！

調查資料應給所有遴委確認

教育部人事處長陳焜元昨表示，台大校方所做的調查及所有遴選爭議的釐清，均須經過台大校長遴選委員會確認，不是校方說了算，教育部建議台大重新召開一次校長遴選委員會會議，或用什麼方式將資料給所有遴選委員確認，他強調，回到台大校長遴委會處理，是最快速且有效的方式，正當及合法性也較沒問題，遴委會再做成一致性決定後，教育部不會有意見。

台大校長遴選委員會在一月五日選出管中閔為新任校長，但管被質疑未事先揭露擔任台灣大獨董涉誠信爭議，甚至聯名論文也遭爆涉違學術倫理；遴選委員蔡明興是台灣大副董，涉未利益迴避等爭議，台大校長遴選過程亦被質疑過程不公平，引發各界關注；監察委員也發函教育部關切此案，教育部因此於廿四日、廿七日發文要求台大釐清疑義。

而台大在廿五日召開緊急學術倫理委員會，一個半小時即認為管的聯名論文是研討會的非正式學術論文，決定不予立案調查。針對遴選爭議，台大遴委會則未開會討論或對外說明，台大行政單位則發出五點聲明，簡單重申遴選過程沒問題，但這些回應卻也引發校內外指處理流於草率的質疑。

教部：處理方式與陽明一樣

陳焜元昨則指出，台大校方所做任何調查及遴選爭議的釐清，均須經過台大校長遴委會確認同意才算數。所有爭議都須由台大遴委會處理，如果台大新校長來不及在二月一日國立大學新校長聯合布達典禮中接獲聘書正式上任，也可比照陽明大學校長延後上任的方式，在台大遴委會徹底釐清爭議後，教育部會再派人到台大監交。

陳焜元並強調，教育部對台大和對陽明大學校長遴選爭議，是一樣的處理方式，陽明新校長的資格遭國民黨立院黨團質疑、監委及媒體關注後，教育部即發函要求陽明大學遴委會處理，遴委會曾用電子郵件確認，但因許多委員表達不同意見，所以再開會討論，晚一個月才上任。

台大主秘林達德表示，已將教育部意見轉達遴委會，將儘快處理，仍希望新校長能如期上任。