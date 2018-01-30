一拖15年》中油董座：遷廠地點有腹案 將先建後拆

2018-01-30

〔記者黃佩君／台北報導〕桃園煉油廠拆遷議題已拖了十五年，昨大火再度引發討論。中油董事長戴謙昨表示，二十六日已與桃園市長鄭文燦溝通、承諾遷廠，但仍得先覓地才能規劃時程，先建後拆原則不變；他透露，目前已找了幾個地方在溝通，但地點不能曝光，確定後一年可提出規劃，桃煉遷廠後將縮小規模，也減少環保壓力。

桃園煉油廠在二○○三年時，曾因氬氣爆炸大火，時任經長林義夫承諾遷廠，原則是「先建後拆」，但因覓地困難，拖延至今長達十多年；二○○九年又發生燃油噴出燃燒釀災事件，昨爆炸是之後最大的工安意外。

確定後一年提規劃 規模將縮小

戴謙表示，中油對遷廠早有承諾，但得先找到地點後，才能規劃後續時程，更須與遷廠地點當地所有鄉親講清楚並獲得同意，才可能有後續動作；他透露，桃煉遷廠已找了幾個地方，並與當地居民溝通，但仍有很多意見，因此沒有定案。

據了解，由於國安考量，煉油廠通常得一南一北，因此桃煉遷廠首選仍在北部地區，包括桃園沙崙、台北港附近、台中港等，均是曾納入考慮的地點。

戴謙說，若遷廠地點決定，一年內即可做出遷廠規劃，並編列相關預算；目前無論是中油或中央政策，均得配合非核家園、綠能、減廢等趨勢，且台灣石化產業中下游陸續遷徙至國外，因此遷廠後的煉油廠將縮小規模，也可減少空污壓力。

戴謙表示，雖然中油已就遷廠與桃園市府達成共識，但桃煉部分員工仍有意見，希望不要搬遷，僅縮小規模就好，以免員工家庭不能團聚；中油既要尊重地方、鄉親的意見，也要照顧同仁，希望找到平衡解決方法。