鄭文燦：中油應提明確遷廠時程表

2018-01-30

民眾怒聚桃煉廠大門抗議 要求儘速遷移

〔記者鄭淑婷、陳昀、許倬勛、林良昇／綜合報導〕中油桃園煉油廠從一九七七年正式投產至今四十年，廠址從原本的低密度人口區，如今周邊已是工廠、住宅、學校林立，昨發生爆炸起火，附近居民聚集在煉油廠大門抗議，要求儘速遷廠。由於遷移事涉覓地等複雜因素，遷廠成了年年喊卻不見下文的口號，桃園市長鄭文燦昨天表示，要求煉油廠提出明確的遷移「時程表」。

鄭要求遷移之前 工安、環保擺第一

鄭文燦表示，桃園煉油廠位於龜山、桃園、蘆竹區交界，周邊總人口已超過七十六萬人，煉油廠已不適合在此。二○○三年工安意外後，中油曾提出煉油廠十年遷移計畫，但遷廠承諾卻跳票，要求中油再次提出明確的時程表，且在遷移之前將工安、環保放在第一。

桃園煉油廠旁的龜山區南上里長陳鼎景、桃園區汴洲里長楊鑫坤，在意外發生後，電話幾乎被里民打爆，楊鑫坤即率居民前往抗議，高分貝要求立即遷廠。他說，二○○四年中央曾承諾十年遷廠計畫，如今早已跳票，偌大的煉油廠就像未爆彈埋在身邊，里民得日夜提心吊膽過日子。

居民批油廠無應變計畫 有如未爆彈

楊鑫坤並說，中油根本沒對居民提出緊急應變計畫，「所有的教育訓練都是針對員工，周遭居民遇到狀況只能自救」，他更疑惑，為何高雄煉油廠能在二○一五年順利關廠，桃園煉油廠卻做不到？

民進黨立委鄭運鵬表示，桃園地區民眾以前常對煉油廠有陰影，這幾年狀況已改善，現在又發生意外，讓人無法接受，他會要求經濟部調查監督，不會讓中油「私了」。

國民黨團則召開記者會，要求中油桃園煉油廠遷廠；國民黨立委吳志揚表示，桃園煉油廠遷廠是「只聞樓梯響」，完全沒有進展，經濟部和桃園市政府不要打假球，應明確報告桃園煉油廠遷廠時間表與計畫。

國民黨立委張麗善指出，中油去年八月十五日大潭電廠天然氣管線操作失誤發生大停電，事隔不到半年又發生爆炸起火，中油應說明問題出在哪，有無對廠商提出懲處。