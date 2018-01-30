歲修後未獲許可 桃煉廠就開爐 中油驚爆 居民驚恐

2018-01-30

加熱爐管破裂引大火

〔記者鄭淑婷、黃佩君、陳昀、許倬勛、李雅雯、王憶紅／綜合報導〕中油桃園煉油廠第二加氫脫硫柴油工廠廿七日剛完成歲休，昨清晨開爐運轉卻發生爆炸起火，嚇壞周邊居民。中油表示，事故主因是加熱爐管破裂引發火勢，將調查開爐過程是否依標準作業程序（ＳＯＰ）進行，確認到底是操作不當或應汰換而未汰換，最快三天會有初步調查報告。但北區職安中心人員現場檢查後發現，加熱爐合格有效期限已逾期，將依違反「職業安全衛生法」開罰三十萬元，並下令現場立即停工；中油則辯稱，是否取得合格證與事故並沒有等號關係，但會進行檢討。

勞動部罰30萬令停工

桃煉廠周邊居民昨晨六時四十分被突來巨響和大火嚇壞，直說「連房子都在震」，遠在數公里外市中心都聽得到爆炸聲，有民眾以為發生恐攻，更有老人家被嚇到跌倒；消防局動員近兩百名消防隊員灌救，火勢於七時三十分控制，十一時全數熄滅，幸無人員傷亡。

桃煉第二柴油廠去年十二月二十五日起停爐歲修至今年一月二十七日，昨晨進行重新進料開爐，疑似加熱爐管破裂、柴油洩漏引發火勢。

初步調查三天內提出

將接掌中油總經理的副總李順欽、中油煉油廠副廠長沈永皓昨出面鞠躬道歉。李順欽表示，初步研判是加熱爐的爐管有問題，當時操作的壓力是五十五公斤、溫度在三百度上下，爐管可能因承受不住壓力而破裂，已啟動內部跨單位調查，希望三天內出具初步調查報告，一週後完成詳細報告。

經濟部長沈榮津表示，已責成國營會、桃園市府一起工安調查，「該懲處就懲處」。

中油副總經理方振仁說，相關調查會著重在開爐是否依ＳＯＰ進行，確認爐管破裂是操作系統不當造成，或是大修過程中應汰換而未汰換。他強調，桃煉廠修復期間將自大林煉油廠調度，初步估計約二十至三十天恢復，不會影響供油。

加熱爐逾期無合格證

勞動部職安署指出，發生事故設備為中油桃園煉油廠第二柴油脫硫工廠F101加熱爐，屬於高壓氣體特定設備，需經代行檢查機構（外部審查）檢查合格後才能使用；北區職安中心人員發現，設備合格有效期限為今年一月二十一日，明顯已逾期。

中油解釋，該設備一月十七日已經過中華鍋爐協會完成檢查、十八日全部安全閥也測試合格，部分設備在二十六日取得合格證，「但出事的加熱爐及反應器等，的確尚未獲得合格證，在行政程序未完全完備前，就已起爐」。

中油表示，合格證是否取得，與事故沒等號關係，但若能完全合乎法規，會較有正當性；ＳＯＰ本就有規定，日後絕對會檢討要求「精準」執行。

桃園市長鄭文燦昨早取消行程，趕往廠區了解情況，他說，才完成歲修就爆炸，這不應該發生。煉油廠周邊一所國小、三所國中，昨緊急暫停寒假課輔及社團活動。環保局則依空污法對中油祭出最高一百萬元罰鍰。