老闆並肩打拚 5員工選同號車牌逐夢

2018-01-29

蘇淑華把員工當家人 還指導儲蓄

〔記者王善嬿／嘉市報導〕在台南市擁有四家簡餐分店的蘇淑華將員工當家人；除關心員工生活外，還幫忙把關支出、儲蓄。她兩年前換車選6385車牌號碼，五名隨她打拚多年的幹部，陸續換車時也選相同車號，做為一同逐夢、圓夢的代號。其中一名店長莊岳翰結婚時，六輛車化身結婚禮車，成為從青澀歲月到成家立業的最佳見證。

「老闆是幫我們圓夢的貴人。」三十五歲的王重仁十八歲就到蘇淑華店裡工作，從工讀生當到店長。他從小夢想買大型重型機車、百萬元進口車，高中畢業就半工半讀，不跟家裡拿錢，加上老闆灌輸要儲蓄跟投資等觀念，前年如願買下人生第一輛車。為紀念辛苦得到甜美果實，購車選車牌號碼特別挑6385，還帶動同事加入。目前擔任店長的王重仁、陳億漢、馮翊豪、莊岳翰跟儲備幹部莊于櫻，兩年內陸續買車、選跟蘇同樣車牌號碼。他們還約定，只要有人結婚，這六輛車就是結婚禮車。

員工如願買車 特選與老闆同車號

交通部公路總局嘉義區監理所嘉義市監理站長林文華說，一般到監理站所競標選號，多是選擇8888等吉祥數字，6385號並非熱門號碼，經同仁詢問得知原由，都被蘇淑華跟員工間的情誼感動。

蘇淑華表示，近半員工來自單親家庭，工作認真，對未來有規劃，她也樂於兼任員工的「銀行」；如有想買車等需求，她可先借款，再讓員工逐月扣薪償還，且她運用利潤中心概念分紅給員工，看到員工圓夢成家立業，自己也很受激勵。

透過價值領導 培養與員工信任感

嘉義大學企業管理學系專任教授侯嘉政說，蘇淑華透過價值領導，凝聚員工共同價值觀及理念，且讓員工達到一定業績就能分紅，員工有成就感更願意衝，也培養出彼此深厚的信任感。