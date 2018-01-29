管中閔遴選爭議 台大教授發起連署 籲開校務會議

2018-01-29

促將爭議放在陽光下檢視

〔記者林曉雲、林惠琴／台北報導〕台大校長當選人管中閔未揭露擔任台灣大獨董、涉未利益迴避的誠信問題，引發高度質疑。除日前有部分台大教授連署「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」；一群台大教授昨晚更發起「貫徹大學自主，自己學校自己救，呼籲召開校務會議，處理遴選違法爭議」連署，認為台大遴委會處理不當，要求召開臨時校務會議徹底解決問題。

新的連署指出，台大校長遴選發生隱匿資訊、利益衝突等重大爭議，台大應根據大學自治精神及「國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」，召開臨時校務會議，揭露資訊，將爭議放在陽光下檢視。根據遴委會運作要點：「本要點如有窒礙難行之處，得由臨時校務會議補正之。」

連署昨晚發起短短三小時內，就有台大教授鄭秀玲、謝銘洋、周錫增、林麗雲、鄭燦仁及中研院研究員張茂桂、台大學生、校友等兩百多人參與連署。發起人之一的台大退休教授楊信男表示，台大校長遴選爆發爭議，要解決問題，就須回到學校最高權力校務會議，除檢視外界質疑的不透明資訊，校務會議組成多元更能中立、客觀，可對校長遴選作出最有利裁決。

台大教授陳翠蓮也表示，台大是最高學府，外界質疑校長遴選，應有公正且讓人心服的處理方式，但台大遴委會不公布資料也不願開會，校方回應又無法釋疑。校務會議既是由教職員生組成的最高民意機關，面對如此重大爭議且已重損台大聲譽，自應扛責處理。

解決遴選可能不公正疑慮

台大名譽教授謝豐舟表示，遴委會其實也是爭議當事人，對外界質疑一定是回應沒問題，因此須回到校務會議去處理，才能真正解決遴選過程可能不公正的疑慮。

台大校友馮喬蘭表示，管中閔被質疑未揭露擔任遴委相關公司獨董、未作好利益迴避，會影響遴選公正性，但台大只發出含糊聲明，參與連署是希望透過校務會議釐清疑慮。

台大學生蔡宗平說，大學的學術自由，確保台灣思想與政治自由，因此是不容許外力及政治玷污，因此應召開校務會議還原所有爭議相關事實，讓台大人自己來釐清遴選爭議。