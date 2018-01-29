許明財捲土重來挑戰明星市長 難度不小

2018-01-29

記者洪美秀／特稿

國民黨內新竹市長初選全民調結果出爐，前市長許明財獲平均支持度第一名，將代表國民黨參與年底市長選舉，對上已獲民進黨提名，確定爭取連任的現任市長林智堅。四年前挾著執政優勢的許明財爭取連任失利，此次捲土重來，要挑戰民調與支持度都超過七成的現任市長林智堅，一般認為是場硬仗。

許明財四年前爭取連任，在傳統藍大於綠的新竹市政治版圖中，原本贏面極大，但民進黨籍市議員林智堅接受黨中央徵召，以「加速吧！新竹」，展開「一百天的奇蹟選戰」，最後以一千零一十四票打敗許明財，翻轉竹市政治版圖，將藍天變綠地。

卅九歲成為全台最年輕的縣市首長，林智堅剛上任時，支持度及滿意度並不高，第一年的縣市長施政滿意度調查還敬陪末座，不過，林智堅以年輕、創新的拚勁，透過市容的整頓、活動的舉辦及建設的翻新，打出「兒童城市」口號，逐漸獲年輕父母肯定，施政滿意度也不斷攀升，去年底已成為五星級的縣市首長，在最近幾次民調中，市民滿意度及支持度都高達七成以上，更打破竹市的藍綠政治版圖。

本屆爭取市長連任失利的許明財，三年多來，不斷勤走基層及紅白帖，想「捲土重來」的意志從沒放棄過，即使面對黨內同志市議員林耕仁的挑戰與質疑，許明財從基層里長的脈絡和黨部組織著手，「重返執政」的決心在黨內基層的支持下，讓他在黨內市長初選民調勝出，將再度接下市長選舉候選人的棒子。

不過，許明財此次捲土重來，要挑戰民調與支持度都超過七成的現任市長林智堅，難度比四年前還高。而許明財四年前爭取連任失利，最為人詬病的建設「世博台灣館」儼然成為他的「緊箍咒」，如何面對當年執政盲點，並提出能吸引不同世代的新政見，才能讓「重返執政」成為有力論述。