新竹市長》國民黨許明財出線 再度對決林智堅

2018-01-29

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨新竹市黨部昨天公佈黨內市長初選全民調結果，依據聯合報、ＴＶＢＳ和愛普羅等三家民調機構公佈結果，前市長許明財平均支持率四十二％、市議員林耕仁卅五％、市議員李國璋廿二．八％。黨部主委呂學樟宣佈，平均支持率第一名的許明財，將代表國民黨參選年底的市長選舉。許明財與現任市長林智堅兩人將第二度交戰。

捲土重來的許明財感謝市民的支持，他說，一定會帶領國民黨重返執政，讓國民黨重返榮耀。而已獲民進黨提名爭取連任的林智堅，則表達尊重國民黨內的市長初選民調結果，他強調，會持續做好各項市政工作，穩健地前進，將已規劃及正在規劃的市政工作努力完成。

許明財：努力重返執政

林智堅：穩健做好市政

呂學樟也期勉許明財「在哪裡跌倒，就在哪爬起來」，他說，三年多前，國民黨大意失荊州，但這次會全力以赴。他也肯定參與初選的另兩名擬參選人的氣度，肯定他們在政見會上沒有互相攻擊，相信一定會信守承諾，團結支持黨的候選人。黨部會將民調結果報黨部審查委員會後再送黨中央核備，卅一日由國民黨中常會通過提名。

呂學樟說，現在的局勢對國民黨不利，團結都不一定會贏，因此國民黨絕不能分裂，相信所有黨員都會遵守黨紀，也期許國民黨從此刻就開始團結，只有團結，才能贏回執政權。

依據國民黨新竹市黨部昨天公佈的民調結果，聯合報民調中心民調結果為，林耕仁支持率卅六．一％，許明財四十．五％，李國璋廿三．三％。愛普羅民調中心結果為，林耕仁支持率卅四．六％，許明財四十二．八％，李國璋廿二．四％。ＴＶＢＳ民調中心結果為，林耕仁支持率卅四．六％，許明財四十二．六％，李國璋廿二．七％。

三家民調中心的平均總支持度結果，許明財獲四十二％，林耕仁獲卅五．一％，李國璋獲廿二．八％。