基隆初選出包》周錫瑋：叫我怎麼相信民調

2018-01-29

〔記者陳心瑜、李忠憲、林良昇、俞肇福／綜合報導〕國民黨基隆市長黨內初選民調作業搞烏龍，從「勝選變敗選」的參選人謝立功質疑過程疑點重重。同屬藍營宣布參選新北市長的周錫瑋昨在臉書批評說，民調作業的紕漏「叫我怎麼相信所謂的『民調』！？」為何國民黨初選要用民調來決定人選？他重申反對全民調。不過，國民黨主席吳敦義昨在台中強調，任何人參選都採全民調，彰化、台東、澎湖都是最好典範，會照這個原則去做。

謝立功：對國民黨形象傷害很大

謝立功表示，發生這樣離譜的事，對國民黨形象有很大的傷害，黨中央一定要正視並拉高處理層級，才具有說服力和公信力。

國民黨文傳會主委李明賢表示，黨中央有了解狀況，基隆市黨部今天會召開委員會討論。他說，原則上黨中央都會尊重地方黨部的後續處理和提出的人選，民調數據可接受外界檢驗，參選人若有疑義，可向地方黨部提出申訴。

周錫瑋在臉書po文說，外界指他「民調差這麼多」，這些話是選擇自我欺騙、自甘墮落，被有心人牽著鼻子走。他以民進黨高雄市長初選為例，有辯論、政見發表會，讓原本民調落後的趙天麟獲得選民認同，讓有行政資源的劉世芳退選。

黨中央：勿因噎廢食 全盤否定

周錫瑋質疑國民黨在新北市長黨內初選有三個問題，首先因怕某人辯論會輸，所以不辦辯論會；二是為了讓某人繼續運用行政資源，所以不必辭掉職務，一直濫用行政資源到民調的那一天；三是「民調數字可以被操弄」，但國民黨的初選卻還要以民調決定。

國民黨組發會主委李哲華則表示，這次是民調公司出錯，國民黨也是受害者，民調公司是參選人自己選的，現在也沒有比民調更客觀的方式，還是要回歸到事實，不能因為民調公司出了差錯，初選就不採取民調，因噎廢食，全盤否定。