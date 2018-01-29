2018-01-29

記者邱燕玲／特稿

新北市長這一戰要請誰出征，民進黨各派系其實心裡都已有個底，也清楚這是唯一有機會勝選的契機，因此共識不難凝聚。接下來，就是如何鋪陳讓「王爺」出場，這個重責大任，自然是落在身兼黨主席的小英總統身上。

新北市長不是一個「肥缺」，而是必須靠實力攻下的位置，不是那麼簡單。若蘇貞昌有意願，民進黨上上下下多數是樂觀其成，若蘇沒意願恐怕才大傷腦筋；也因此，一旦全黨共識是請蘇代表民進黨出征，這自然是要去三顧茅廬、「拜託」蘇貞昌。

蘇貞昌與小英過去的關係、互動如何，黨內很了解，但過去不重要，畢竟小英已當上了總統，也是民進黨最高領導人，縱有意見不同，也不會挑戰其權威，就像原本有競爭關係的賴清德，決定接任行政院長之後，就以小英的政策為執行依據，即使有時看法相異，也必會與小英溝通討論，不會逕行決策，知道如何掌握分際。

對蘇貞昌而言，回鍋參選也是一項重大挑戰，即使對新北再熟悉不過，但也沒有百分之百保證必贏的局，依舊有風險存在，但只要攻下新北，蘇的人生劇本就再添一頁，也是為民進黨、為小英立下汗馬戰功。

國民黨在新北市原本好整以暇、靜待民進黨產生人選與侯友宜對決，沒想到冒出老縣長蘇貞昌後，情勢突然大逆轉，加上周錫瑋昨也宣布參選，國民黨現在內憂外患，選情變化就在一瞬間。

民進黨對新北從原本的不看好，到現在又重現生機，關鍵當然是在政壇仍保有熱度的蘇貞昌，小英與民進黨接下來如何安排其出場，也是未來兩人關係重新建立的開始。