屬意蘇貞昌戰新北 小英展開徵詢

2018-01-29

黨內高層有共識 「請託」蘇披掛當縣市長選舉領頭羊

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨在新北市長選舉人選未定，黨內盼徵召天王級「大咖」參選，其中前行政院長蘇貞昌呼聲最高。據指出，黨內高層已有共識，盼由蘇貞昌回鍋出戰新北市，擔任民進黨此次大選的「領頭羊」，總統蔡英文已於上週指派幕僚與蘇貞昌接觸詢問，正國會也已接獲訊息，得知新北將由蘇貞昌代表出征。

蔡將與蘇系成員便當會

蔡總統去年底分別邀黨內各派系餐敘，卻獨漏由蘇貞昌掌門的蘇系。據悉，蔡總統近日已邀約蘇系成員「便當會」，討論選情，時間點就落在立法院本會期臨時會結束後。

蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨受訪表示，她昨天和吳秉叡一起走市場，民眾的反應非常好。她也強調，不管徵召還是初選，民進黨的遊戲規則，就是由民調最好的人競選，所以要努力讓吳秉叡的民調「衝起來」，讓大家看到吳的民調可以衝。

蘇巧慧：衝吳秉叡民調

對於新北市長選舉的佈局，蔡英文上週接受媒體專訪時說「民進黨戰將如雲」，新北這一局由誰出馬，需要全黨討論，接下來全黨還是會在選對會架構下，討論這些問題。

知情人士指出，黨內高層共識是「請託」蘇貞昌出戰，近期已透過幕僚與蘇貞昌接觸徵詢。正國會也接獲相關訊息，並在內部下達「退場」指示，因此游錫堃本月廿日再度表示「不選新北市長的決定至今沒有任何改變」等語，其來有自。

立院副院長蔡其昌昨受訪表示，他個人是支持吳秉叡參選新北市長，但若蘇貞昌有參選意願，吳秉叡也願意成全，黨主席蔡英文又願意整合各方力量共同勸進蘇貞昌，他認為「這是好棋」。

蔡其昌強調，外界雖認為吳民調不好，但其實沒這麼差，他一向支持民進黨中生代出來承擔，這是趨勢，也是民進黨該走的方向；但蘇貞昌人氣始終很旺，若再度出馬，對民進黨在新北市是大利多。因此，若蘇有意願，吳願成全，加上小英主席願整合大家共同勸進蘇，這些客觀條件都成立，他也樂觀其成。

據指出，黨內民調顯示，目前檯面有意參選的民進黨蘇系立委吳秉叡、英系羅致政、台北市副市長陳景峻等人，民調仍大幅落後國民黨可能人選、新北市副市長侯友宜，讓曾參選新北市長的蔡總統不太滿意，高層因此評估蘇貞昌出戰的可能性，盼由蘇貞昌回鍋出戰新北市。