連署挺管？台大校友：是挺大學自治

2018-01-29

〔記者黃以敬、林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔未揭露擔任台灣大獨董、涉未利益迴避的誠信問題，引發質疑，日前與昨晚陸續有台大教授發起要求台大自主的兩份連署。其中，二十四日起連署多日的「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」，迄今有校內外人士近三千人參與連署；但卻有台大校友投訴指出，連署是希望台大自治去釐清爭議，但近期遭外界誤導為連署力挺管中閔二月一日上任，希望外界及媒體也不要隨意詮釋連署內容及目的。

邀請連署內容無管中閔三字

這名校友並出示自己收到的連署邀請通知，他表示，「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署邀請，開宗明義是寫：「我們可以喜歡或討厭這個當選人，可以喜歡或討厭某些遴選委員，但我們該不該捍衛台大大學自治這個價值？」他表示，這個邀請連署的內容完全沒有管中閔三字，他因而決定參加連署，要挺大學自治不應受到外力干擾，至於遴選爭議要否處理、如何處理，要否所有參選人都一起重新討論？還是要由台大內部來討論決定。

連署內容指出，「台大向以自由學風自許，並以民主理念治校，絕不受外力干擾。近日各式污衊台大自治之言論與行動，有違大學自治精神。台大人在此鄭重聲明大學自治是台大堅守的核心價值，不容玷污。」

多名前朝高官、非台大人連署

而其在網路公布的連署名單中，除了有前台大校長李嗣涔等，還有前台大校長行政院前院長江宜樺、前交通部長葉匡時、環保署前署長魏國彥、農委會前主委陳保基、衛福部前部長蔣丙煌等多位與管中閔類似、曾借調擔任國民黨政府官職的多名台大教授在列，同時，也有不少非台大師生或校友參與連署。

連署截止時間昨又延長到一月卅一日下午四時，之後預計將會把連署結果送教育部表達意見。