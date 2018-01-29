「研討會的文章不是論文」／哈佛教授：台大說法讓我汗顏

2018-01-29

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議不休，不僅爆出當選人管中閔遭疑揭露資料不全、未利益迴避等爭議，甚至管與暨大教授聯名發表研討會論文也遭爆與學生論文多處相同、涉學倫爭議；而台大行政單位僅重申遴委會聲明指遴委身分未涉利益迴避，台大學術倫理委員會則指惹議論文因「只是研討會未完成論文」、所以不成案處理，相關說法及作法更引發校內不滿。

台大學倫會避重就輕

哈佛大學榮譽教授李敦厚昨即指出，「台大公布『研討會文章不是論文』的說法，讓我這台大校友，也曾在哈佛教過三十多年書的榮譽教授感到汗顏。」

李敦厚指出，重點不是那一篇研討會文章叫不叫論文，而是那文章是誰的創作，才是重點。有報導曾提到管教授「表示不知道有那篇碩士論文。」所以，管教授是說研討會文章內容都是他的，那問題恐怕更大。

比楊泮池掛名案更嚴重

李敦厚質疑，那篇碩士論文若很多其實是管教授原創，儘管碩士論文曾有提到參考手稿，但學校沒作任何調查、怎知所稱手稿是有包括後來教授文章所發表內容？而若學生十多處內容都是用教授原創，那是如何畢業的？這件事比前台大校長楊泮池掛名論文案的情節更重大，很難相信，台大學倫會怎會只計較文章可否叫論文？這種說法讓人汗顏。

台大教授葉丙成昨也發文質疑，台大沒把事情講清楚，只以研討會論文不是正式論文，「這不歸我們管」理由想要趕快落幕，這樣處理實在很不妥。這種思維模式正是過去台大面對外界輿論一再校譽受損的原因。老是用這種方式面對社會爭議，台大將來如何讓社會看到台大的價值？

遴選不公 台大墮落中

一位台大林姓教授則表示，回顧當初參選人中研院副院長周美吟，因為和遴委、中研院院長廖俊智是同事，在校內須被公開詢問、需回應是否有利益迴避問題；但管中閔未揭露台哥大獨董身分，遴選過程及校內初選，沒揭露或被詢問和遴委蔡明興的關係，遴選過程顯已不公平，台大校方及遴委會卻當沒事？管中閔六十一歲，即使當台大校長也只能一任四年，失去正直和公義的台大卻在墮落中，才是最大危機。