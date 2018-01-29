張鴻仁：台大、陽明校長遴選爭議 教部標準應一致

2018-01-29

〔記者黃以敬／台北報導〕台大校長遴選委員會爭議不休，對比去年陽明大學校長遴選也曾現風波，陽明大學校長遴選委員會召集人張鴻仁面對昔今狀況、受訪指出，大學校長遴選難免出現輸方異議等爭議狀況，教育部須以同一標準及程序去處理爭議；但更重要的是，兩校問題都凸顯，未來大學自主及大學校長遴選制度都須更清楚檢視確立， 大學校長遴選是大學自主事務，外界應減少干預，遴選若現爭議，就由大學去釐清處理、去對遴選結果負責。

陽明遴委會重開 釐清資格疑義

去年陽明遴選出新校長郭旭崧，卻遭匿名在媒體爆料，指郭以副教授身分不能出任校長，當時遴委會及陽明校方都聲明，當選人資格符合教育部函釋教育人員任用辦法、過程也符遴選辦法；但國民黨立委及監委要求教育部調查處理，教育部行文陽明，要求釐清爭議，最後遴委會重新開會確認遴選結果，新校長才正式上任。

而今台大校長遴選也生風波，選出管中閔，但有關台哥大高薪獨董的個人資料未揭露，遭質疑未符資料表要求列專兼職規範，台哥大副董蔡明興出任遴委也因此遭指涉及遴選辦法「足以影響職務執行之虞」而未落實利益迴避原則。不僅立委及監委要求調查處理，部分教授也具名呼籲釐清爭議；教育部因此也行文台大，要求釐清爭議點。

台大企業遴委成關鍵 爭議更大

張鴻仁指出，去年陽明爆發爭議，「我當時就一再聲明及提醒，大學校長遴選是大學自主事項，教育部一旦迫於壓力而介入，未來一定在高教界問題不斷，後患無窮」，果然台大又再重演。

張鴻仁指出，先前陽明遴選，當選人是在各階段都獲絕對多數票而通過，但就因外界質疑，教育部即要求遴委會重開會確認結果。而此次台大爭議，在兩階遴選中，當選人在校務會議出現不推薦票高，在遴委會則是票數接近，少數企業遴委被稱的「關鍵票」當然會被高度議論，爭議性一定更會被放大檢視。

教育部能否以同一標準去處理兩校問題，當然也備受重視，未來將對各大學遴選爭議處理都將造成影響。教育部或可對兩案審慎檢視，過去如有做錯，就還諸公道，如果大學遴選真有爭議，就回歸大學自主，讓大學自己來處理。

也身為台大校友的張鴻仁更呼籲，教育部在兩校遇到的窘境，凸顯是大學校長遴選制度必須回歸大學自主原則；各大學遴選制度不一，或有規範模糊或不清之處，諸如資訊揭露、利益迴避等如何才算完備，教育部及大學可討論補正、免除未來爭議。

遴選結果及後續影響 大學須負責

但最重要的是，「大學自主」必須更落實，「校長遴選」是大學自主事務，教育部權責是「聘任」，分際應更確立，遴選事務就應回歸大學自主，外界不要介入，遴選爭議，就是由大學去面對及處理，遴選結果及後續影響，當然也由大學負起責任。