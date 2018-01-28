台將第一人 梁恩碩澳網青少女雙冠

2018-01-28

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「小鋼砲」梁恩碩雙喜臨門，澳洲網球公開賽青少女單、雙打都囊括冠軍，榮膺台灣史上第一人，也是本屆墨爾本公園的年輕大贏家！

芳齡17歲的梁恩碩，身高僅158公分，雖因連日征戰，兩條大腿都受傷纏滿繃帶，昨單日二連戰，「小鋼砲」沒受影響，女單決賽台灣第2種子火力全開，先挾6：3、6：4強壓法國高大勁敵布瑞兒，6連勝笑擁生涯第一座青少年大滿貫金盃，也樹立寶島女將新里程碑。過去我國大滿貫青少女單最佳紀錄包括王思婷1990年美網、1991年澳網，謝淑薇2001年澳網，詹詠然2006年法網，都在4強止步，昨梁恩碩全面改寫。

由於女雙的中國搭檔王欣瑜，先前就在女單4強不敵布瑞兒，梁恩碩替高出一個頭的戰友快意復仇後，兩人士氣大振，「小鋼砲」稍事休息，晚間女雙決賽再上陣，歷經「超級搶10」苦戰，頭號種子梁／王終挾7：6（7：4）、4：6、10：5強壓第7種子瑞士孫璐璐／ 巴布亞紐幾內亞艾皮莎。

梁思碩雙打再添「金」奇，已不讓1999年法網青少女雙冠軍王思婷、2004年澳網青少女雙封后的詹詠然專美於前；而她包辦大滿貫青少女單、雙打雙料金盃，更首開寶島先例。楊宗樺2008年澳網青少男單、雙打都晉決賽，但僅雙打封王。