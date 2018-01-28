香港民運領袖周庭 遭禁選

2018-01-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕二○一四年香港爭取真普選「雨傘運動」中的知名青年領袖周庭，二十七日被香港選舉主管機關以其所屬政黨「香港眾志」主張「民主自決」，不可能擁護香港基本法為由，取消她立法會補選的參選資格。周庭痛批港府此舉是「活生生的人治」。香港眾志則強烈譴責選舉主管機關違反中立原則，指控這是「政治決定」，且「違憲與違反人權」，更是「中共對一整代人的清算」，要對雨傘運動後有志從政改變香港、推動民主的年輕人趕盡殺絕。

二○一六年香港舉行立法會選舉，泛民派在七十席中斬獲二十六席，握有封鎖重要法案所需的席次。然而，六名泛民議員因改變宣誓方式或誓詞，而被港府聲請法院撤銷其議員資格，其中包括香港眾志的羅冠聰。目前除兩案提出上訴外，其餘四案已結案，港府訂於三月十一日舉行四席席次的補選。

溫和派首例 香港眾志批中共清算

香港當局之前已禁止港獨派參選立法會，而擔任香港眾志常委的周庭則是溫和派民運人士被禁選的首例。港府聲明指出，民主自決或以公投方式，提出包括選擇獨立來改變香港體制，不符合香港特區在基本法下的憲制與法律地位，也與「國家對香港既定的基本方針、政策牴觸」。港府補充，擁護基本法是立法會議員的基本職責，民主自決或港獨倡議者不可能擁護基本法。

去年十二月滿二十一歲，符合立法會參選人年齡資格的周庭，為了參與立法會補選，中斷學業並放棄英國公民身分。原本有望成為最年輕立法會議員的她，近日受訪時說：「香港眾志提倡自決，這些關乎公民自由、普選、生活方式的選擇，以及不遵從政府與大企業共同制定的規則等，而這與提倡獨立全然有別。」

周庭的被禁選，對立場類似且有意問政的民運青年，包括黃之鋒影響重大。香港大學法律學院首席講師張達明說，這是「赤裸裸的政治審查，以政治凌駕法律」，他指出，周庭尚未正式公布參選政綱，外界還無從得知她的參選理念，當局僅憑其政黨立場就剝奪其參選權，「完全偏離香港的規矩」。據傳也將被取消參選資格的姚松炎，在立法會議員資格被剝奪後捲土重選，他痛批，當局正以溫水煮青蛙的方式打壓反對力量，阻攔民主派進入議會，而所用手法越益荒謬。