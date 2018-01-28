蘇花改蘇澳–東澳段 預定2月5日通車

2018-01-28

蘇澳端未銜接國五、東澳端未打通隧道 恐發生「灌香腸」效應

〔記者張議晨、林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路山區路段改善工程（蘇花改）蘇澳到東澳段，預定二月五日通車。地方擔心通車後，蘇澳端因未銜接國五、東澳端未打通隧道，屆時恐塞車造成交通衝擊。宜蘭縣代理縣長陳金德憂心「灌香腸」效應，要求公路單位未雨綢繆。

蘇花公路坍方，除了行車安全，交通中斷也影響數以萬計用路人權益。蘇花改蘇澳至東澳段就要通車，行車安全雖獲解決，但塞車問題若未能事先預防，恐怕是另一個噩夢開始。

三水管接一條水管 難免塞在蘇澳

蘇花改蘇澳端未銜接國五平原線，國五與蘇花改不管南下北上車輛都要進入蘇澳匯聚；同時，台九線、台二戊、台二線車流若匯入蘇花改，如同「三條水管接入一條水管」。宜蘭縣議員邱嘉進預測，所有車輛以蘇澳做中繼站，交通衝突點若無法有效紓解，蘇澳必定大塞車。

宜蘭縣代理縣長陳金德認為，國五為兩線道，要到花蓮車輛轉上蘇花改變成單線道，會有「灌香腸」效應，盼中央在通車後，立即針對交通衝擊分析，「兩車道接兩車道，才是長遠之計」。

出東澳速限驟降 車流可能回堵

另，東澳端部分，蘇花公路東澳至南澳路段，未納入蘇花改工程；蘇花改東澳端出東岳隧道，速限從六十公里降至四十公里，車輛再經蘇花公路到南澳，屆時車輛湧入、速限驟降，地方憂心銜接端點會出現車流回堵，影響到市區交通。

陳金德與邱嘉進都主張，就車流量、紓解車行時間來說，東澳到南澳也要規劃隧道打通，蘇花改才能發揮最大效益。宜蘭縣政府曾建議蘇花改與國五銜接，但因牽涉用地取得，工程經費粗估逾百億元，且需經過環評審查，使得該案遲遲無法推動。

不過，蘇澳鎮長陳金麟認為，過去南下車流必須經蘇澳市區才能進入蘇花公路，但蘇花改入口設在已拓寬的蘇港路，車流下國五後，經馬賽路、台九線、蘇港路進入蘇花改，不會經過蘇澳市區，所謂「蘇澳會大塞車」，完全是危言聳聽。蘇澳鎮民洪德育說，如果蘇花改銜接國五，才真的會被邊緣化。

沒有發展特色「蘇澳恐廁所化」

「沒有發展特色，蘇澳恐廁所化！」蘇澳獨立書店「書澳創聚一九七」創辦人曾壹靖說，蘇澳要以歷史文化特色、特殊自然景觀串連，發展吸引人的元素，否則經過的人潮也無法帶來觀光，只剩「上廁所」功能。

但在隧道另一端，東澳東興食堂老闆娘李秋琴說，蘇花改通車後，東澳不再因蘇花公路坍方就成「孤島」，對於促進觀光樂觀看待。東岳社區發展協會總幹事漢聲也說，東澳是旅遊勝地，有海岸、冷泉、美食，通車會讓東澳更具競爭力。