台灣全募兵 美方直言錯誤政策

2018-01-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣今年將全面實施募兵制，但先前即不斷傳出，因募兵成效不佳，恐衝擊國防戰力，美國方面也曾多次針對台灣推動全募兵制「示警」，包括省下的軍備經費仍不足因應募兵高額成本，甚至質疑台灣的募兵制政策是錯誤的。

暗示台灣應考慮恢復徵兵制

監院最新出爐有關募兵問題的調查報告提及，前監院院長錢復率團訪美，就有關台灣安全議題與美方重要官員交換意見時，美方直率地表示「台灣的安全必須要靠自己」，並明確表達台灣募兵制政策是錯誤的，暗示台灣應考慮恢復徵兵制。

監院報告也引述美國國防部主管亞太事務的代理助理部長海大衛去年八月接受媒體訪問的說法，指台灣需檢視人力資源，包括志願役與義務役的混合，現役軍人與後備軍人如何達到適當平衡。

此外，美國國防部二○一三年公布「中華人民共和國軍事與安全發展報告」，報告中質疑台灣為了推動募兵制，透過兵力裁減騰出資源，還把對外軍購和自製項目的費用挪到募兵預算上，省下的經費卻仍不足因應募兵高額成本。

美國在台協會主席莫健去年訪台時，與立法院外交委員會立委餐敘。據轉述，莫健關切台灣若採行全募兵制，增加的人事費用是否會佔去原先已不多的國防預算？莫健也認為，面臨重大威脅的國家如南韓、以色列，還是維持徵兵制，台灣若要推行全募兵制，需做足相關準備，同時展現捍衛自己的決心。

是否走回徵募並行 立委：再思考

民進黨立委王定宇昨指出，當前新科技發達，或可彌補台灣兵力在人數上的不足，至於是否走回徵募並行，還需進一步思考。同黨立委羅致政表示，台灣應先推動募兵制一、兩年，檢討兵力總需求。