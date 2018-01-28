全募兵花錢凶 排擠軍事投資

2018-01-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府上任後力推「募兵制」與「國防自主」政策，為吸引更多人才從軍，除藉由多元管道徵才，亦端出多項加給，盼增誘因。不過，以志願役官兵為主體的國軍，人事成本日漸增長，監察院最新出爐調查報告示警，指募兵制有「養兵代價過高」的缺點，且實施募兵制後，人員維持費持續攀升，對軍事投資預算已顯有排擠效應。

志願役薪餉 接近半數軍費

事實上，志願役官兵人事費「居高不下」，以近五年預算為例，志願役人事費佔國防部預算比例從未低於四成五。

國防部曾解釋，軍事投資預算減是由於今年度對外採購，配合實際交運進度、付款需求編列，部分個案已過付款高峰期、分年付款額度降低所致；人員維持費增是因軍事訓練役訓額增加之薪餉、加給、軍人保險退撫給付，以及編制內聘雇人員勞退準備金專戶不足差額。

不過，監察院於本月中旬出爐的募兵制相關問題調查報告中指出，行政院在二○一五年核定「國軍志願役勤務加給表」，也自去年起發放「戰航管勤務加給」、「儀隊勤務加給」、「資通電戰加給」、「尉級軍官志願役加給」、「士官督導長勤務加給」與「電展室情報職務加給」及「國軍軍士官留營慰助金」。

報告明確指出，我國如要推動單一募兵制，政府需有充足財力支應，而現今軍方人員維持費攀升，對軍事投資預算顯有排擠效應。

軍事投資預算 連三年下修

另根據立法院預算中心公布的國防部今年度預算評估報告顯示，國軍二○一四年國防部人員維持費約一千三百九十六億餘元，軍事投資預算約八百六十億餘元，但國防部今年度人員維持費已達一千五百三十九億餘元，接近國防部該年度預算的四十七％，軍事投資預算反下修為八百五十八億餘元。且根據立法院預算中心統計，人員維持費比重已連續三年增長，反觀軍事投資預算連三年下修。

中國軍費飆升 我停滯不前

面對中國軍力崛起，監院報告也示警，指中國近年經濟起飛，軍費成長速度驚人，中國一九九七年國防經費僅八百多億元人民幣，今年卻已突破一兆元人民幣大關，增長十三倍；反觀我國國防預算佔國內生產毛額比重越來越低，今年核定預算額度約三千兩百七十八億餘元，僅佔ＧＤＰ一．八四％。國內外亦有呼籲我方檢討人力資源、預算的聲浪，值得國防權責機關正視、妥慎因應。