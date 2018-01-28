監院報告︰募兵戰力現況 未能證明優於徵兵

2018-01-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力推動「募兵制」，但監察院新出爐的調查報告直言，依國防部擬定之驗證指標，國軍部隊總體戰力似未隨志願役人力比率遞增而提升，依現況尚未能判明募兵制確實優於徵兵制；三軍亦缺乏可資證明推動募兵制後，戰力確有大幅增益的具體事實。

募兵門檻降 部隊管理堪憂

為推動募兵制，國軍透過多重管道延攬人才，為減緩一年役期預官、預士、士兵在今年退場，放寬專業軍官、專業預士、志願士兵招募條件，更進一步推動「士官轉軍官」制度；但監察院示警，此舉恐衍生部隊管理、人員素質問題，進而影響國軍整體戰力。

監院認為，國防部不宜急於填補基層官士兵缺額，而衝量不重質；報告舉例，國軍「專業軍官班」免測國文、英文等大學通識課程，已有為衝量而導致人員素質下降的隱憂，還開放符合資格的資深士官，通過十週訓練後可轉任軍官，和至少需一年軍官訓練的軍官養成大相逕庭，除法源依據、年金改革影響，加上士官和軍官角色定位不同，都待全面檢討。

軍事訓練役成效 有待驗證

至於士官兵招募部分，報告指出，軍方亦取消專業預備士官班國文、英文測驗，簡化招考業務；海軍也針對編現偏低、專長優先補充的志願士兵轉服士官歷練期，自一年半縮短為一年。軍方甚至擬允許有刑事犯罪紀錄者參加志願士兵甄選，輿情反映負面居多。監委呼籲，相關作為皆應審慎評估。

報告亦質疑我國兵制變革後，戰時動員能量是否足夠。報告指出，國家如面臨戰爭動員，須立即編組強大後備部隊，普遍施以軍事訓練的徵兵制，顯較募兵制更能達此目的。由於「軍事訓練役」是在不修憲前提下，透過「兵役法」修正實施的「變形義務役」制度，但能否達成「合格步槍兵」、「合格專長兵」訓練目標，待建議檢證機制。

戰時動員能量 宜演訓評估

報告強調，受四個月軍事訓練役的士兵退伍後，如台海有事，能否於短時間內有效動員，投入國土防衛作戰任務，宜納「固安計畫」經實際演訓後，進行整體評估。