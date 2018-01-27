奪回女流本因坊 謝依旻：相信自己

2018-01-27

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕旅日圍棋棋后謝依旻去年十一月在第三十六屆日本職業圍棋賽爭奪戰中逆轉勝，奪回「女流本因坊」頭銜，二十六日她穿著和服盛裝出席在東京舉辦的就位典禮重返榮耀，謝依旻的父母特地從台灣飛來觀禮，駐日代表謝長廷也到場道賀。謝依旻在接受本報訪問時說，今年將更加努力下出好成績，回報給眾多關心和支持她的國人！

8次女流本因坊 生涯第27座頭銜

「女流本因坊戰五番勝負賽」為日本「共同通信社」及「日本棋院」主辦，謝依旻與十九歲年輕好手藤澤里菜鏖戰到第五局，最後以三勝二敗成績，奪回女流本因坊頭銜，累計共八次拿下女流本因坊頭銜，這是她生涯第二十七座頭銜，也再度刷新她所創下的「最多頭銜女棋士」紀錄。

謝依旻在二○○七到二○一二年連霸六屆女流本因坊，二○一五年再下一城，二○一六年集滿女流棋士的五冠（五大賽頭銜）紀錄，成為日本女流圍棋史上第一人。不過藤澤來勢洶洶，去年謝依旻連續敗北讓出其中四冠，僅保有「女流棋聖」一冠，去年十一月以逆轉勝奪回女流本因坊，增為保有兩冠。

謝依旻說，因為前三個頭銜戰都輸給藤澤，女流本因坊開賽後她連贏兩局後又連敗兩局，一度以為沒希望了，為了舒緩壓力，她利用第五局舉行前的空檔，看了寶塚歌劇星組公演的「柏林，我的愛」，這部以二次大戰時為背景的戲劇，描寫德國導演受到納粹壓迫無法盡情發揮，萌生放棄的念頭，劇團有一位演員鼓勵他說：「不到最後絕對不要放棄，要相信自己的信念。」謝依旻說，這句話給她很大的激勵，本著不放棄的念頭在第五局力克對手。

鼓勵自己絕不放棄 去年逆轉勝

擁有「女流棋聖戰」五連霸佳績的謝依旻本月十九日與初段新秀上野愛咲美進行對戰，展開今年的圍棋賽季，不過在三戰二勝制的女流棋聖戰中輸掉第一回合，她表示，將會在二十九日的第二回合戰全力以赴。

是否有信心將頭銜全部拿回來？謝依旻說，因去年的頭銜賽敗北，無法挑戰今年的女流名人賽，不過她會盡全力贏得其他賽事。