2018-01-27

首位內升總裁 維持政策穩定

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行新任總裁內定由副總裁楊金龍升任，成為我國首位內升的央行總裁。據悉，楊金龍最終能夠出線，主要考量他在央行歷練完整、有豐富的實務經驗，可以維持政策穩定，被認為是總統蔡英文打穩健牌的不二人選。

楊金龍是央行總裁彭淮南一手提拔的愛將，楊考取公費留學，取得英國伯明罕大學經濟博士學位後進入央行經濟研究處，當時的處長就是彭淮南；後來彭轉任外匯局長後，將楊帶到外匯局，之後楊更出任駐英國倫敦代表辦事處首位主任，該辦事處所在大樓還有日本央行、澳洲央行，距離英國央行步行也僅約五分鐘，楊當時為台灣與全球主要央行建立不少交情。

值得一提的是，央行駐倫敦代表辦事處一九九四年舉行揭幕儀式時，有「鐵娘子」封號的前英國首相柴契爾夫人還親自蒞臨剪綵。

任央行業務局長 嶄露頭角

央行業務局及外匯局分別掌管貨幣政策中最重要的利率與匯率，業務局肩負國內金融穩定、資金調撥等工作，楊金龍一九九七年底出任央行業務局副局長，二○○一年升任業務局長，在該局服務超過十年，並在這段期間嶄露頭角。

台灣支付清算系統是以央行營運的同資系統為樞紐，它是一大額電子支付網路系統，一九九五年正式營運，為改善系統的安全與效率，自二○○二年起全面實施ＲＴＧＳ機制，就是楊金龍推動的。

推動ＲＴＧＳ 彭淮南讚賞

早期同資系統採「淨額」清算，且要等到銀行三點半關門後才會進行，可能造成Ａ銀行單筆交易違約，拖累到後續交易對手，爆發連鎖效應；ＲＴＧＳ則是「即時總額」清算，銀行帳戶必須有足夠資金才能清算，不會面臨彼此的信用曝險。

彭淮南非常讚賞楊金龍負責建置的這套機制，成為楊二○○八年出任副總裁的重要原因。外界不難看出，彭淮南非常有心要栽培楊金龍，讓他熟悉利率政策、金融穩定後，再磨練外匯實戰經驗，關鍵就是楊在業務局的表現令彭印象深刻。