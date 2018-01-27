政治力介入台大校長案？ 陽大前例 教部︰核定人事不分藍綠

2018-01-27

〔記者林曉雲／台北報導〕台大部分教授發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，抨擊台大選出新校長管中閔後，監委、立委及媒體等不斷以政治力介入干擾，要求教育部尊重大學自治、黨政高層的黑手不得介入。

教育部昨強調，教育部會把相關疑慮轉給學校釐清，去年底陽明大學校長郭旭崧遴選案，是國民黨立院黨團要求徹查，教育部依法行政，對於國立大學校長人事核定均慎重以待，陽明大學校長案如此，現在台大校長人事案亦如此，絕不會分藍綠。

教育部人事處長陳焜元表示，不管是哪一件國立大學校長遴選人事案，都是一樣的標準作業流程，現在要看台大遴委會對外界質疑台大校長當選人管中閔涉入論文不當引用學倫案回應狀況，前端問題如果沒有釐清，後面的程序就無法往下走，教育部態度是依法行政，由台大先妥適儘快處理。

陽明大學去年選出新校長郭旭崧，十月廿三日將新校長人事案送教育部核定，預計十二月一日上任，但國民黨立院黨團開記者會，質疑郭旭崧以副教授出任校長，資格有疑義，立委李彥秀還表示，國民黨尊重校園自治，「但校園自治不是正當法律程序的遮羞布」，要求教育部正視。

教育部官員表示，教育部去年十一月廿七日發文給陽明大學，要求依教育人員任用條例第十條，補充郭旭崧「曾有相當於教授的教學和學術研究」的相關工作資料，使校方原訂的十二月一日上任「開天窗」，啟動了代理校長程序，一直到陽明大學反覆查明和釐清所有疑慮之後，郭旭崧才在十二月廿九日上任。

教育部強調，對於台大校長當選人管中閔亦同，目前外界有各種疑慮，等台大查明所有疑慮並釐清之後，教育部會依法行政。