依中研院聲明...台大急開會 認非正式論文不成案

2018-01-27

兩論文當事人缺席 未實質討論抄襲與否

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議不休，當選人管中閔遭立委張廖萬堅檢舉，管與暨大教授聯名發表的論文，內容與暨大碩士生論文有廿多處文字相同、圖表一樣，涉及違反「學術倫理」。台大研究誠信辦公室昨召開緊急會議，在當事人管中閔、暨大教授陳建良及張姓研究生均缺席情況下，在「程序面」就依據中研院宣稱「此論文非正式學術論文」而否決此案，並未進入實質面討論是否有抄襲問題。

非正式論文為由不調查 開惡例、學倫失守

不少台大教授聞訊憂心忡忡，一位教授表示，台大學倫會以管、陳聯名的論文為非正式學術論文，而不去調查是否有抄襲問題，以後台大教授要怎麼教學生？台大已立下一個惡例，管中閔還沒上任校長，台大的學術倫理標準就已守不住。

台大校方昨深夜發出五點正式聲明，強調管中閔在參加遴選前，有向校方報備獲准兼任台灣大獨董，當選後請辭；台灣大副董蔡明興沒有法定不得擔任遴選委員的理由；台大辦理校長遴選過程均合法；論文爭議部分，召開學術倫理委員會決定，不屬於台大學倫會要調查處理的正式學術論文，因此不立案調查。

台大研發長、研究誠信辦公室主任李芳仁受訪表示，委員們根據中研院所發的聲明，以及回覆給台大的公文，認定陳、管聯名論文為「非正式學術論文」，很粗淺、非正式又未經審查的報告，已經寫得很爛了，就不需要再看有沒有抄襲，因此決定不成案，不用進入學術倫理委員會進行調查。

去年五月六日中研院人社中心與台大經濟系合辦研討會，管、陳聯名發表論文「兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）政策效果評估國際貿易實體」，立委張廖萬堅質疑，和前年一月一日暨大經營管理碩士在職專班張姓學生的學位論文高度雷同，而張生的指導教授正是陳建良，陳建良則是管中閔任國發會主委時的副主委，有違學術倫理之嫌，向教育部提出檢舉。

陳建良未回國急決定 立委批台大草率倉促

張廖萬堅表示，台大在程序階段就予以否決，甚至連發表論文的陳建良出國招生，都還沒有回國就急著做出決定，如此草率和倉促作為，擺明是硬要讓管中閔在二月一日上任。教育部不能在疑點未釐清之前放行台大新校長上任。