遴選資料表 管爺確實未填獨董

2018-01-27

本報追蹤 教部官員昨受訪證實

〔記者黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議越演越烈！台大部分教授質疑管中閔未充分揭露出任台灣大高薪獨董的個人資訊，更導致校長遴選程序未落實利益迴避的爭議；經本報查證，管中閔確未在資料表中填寫台灣大獨董的兼職身分，部分遴委並不知他與擔任遴委的台灣大副董蔡明興有關係，有校務會議代表認為影響到校務會議同意權投票程序是否周全問題，教育部及台大都應再檢視。

據看過參選人資料的台大教授指出，管中閔並未在資料表填寫台灣大獨董的兼職，是否所有校長遴選委員，及行使初審同意權的校務會議代表們，都知道管中閔與台灣大副董、遴選委員蔡明興的關係？這恐怕都得再確認。

資訊明顯揭露不全 恐影響遴委投票

教育部官員昨受訪也證實，據台大遴委會回覆的管中閔個人資料，未看到填寫擔任台灣大獨董的職務經歷，但目前台大遴選所有相關爭議，還是都須回到台大遴委會重新討論釐清。

台大教授楊信男則重申，管中閔確認沒有填寫獨董兼職，即是明顯揭露不全，一是「誠信」問題，與候選人資料表規範不符；二是台大對於遴選辦法中希望遴委投票不要有「足以影響職權行使」的「利益迴避」精神，是否有被落實，台大遴委會及台大校務會議都須重新檢視。

有關台大校長遴選會議爭議不休，台大校長參選人、校務會議代表吳瑞北教授則認為，傳出教育部發文要求台大遴選委員會重新開會討論補正台大校長遴選程序，相信遴委會再做確認；但有如陽明大學案例，就算目前遴委會再做相同決議，外界及台大內部恐還是會有「信者恆信、不信者恆不信」後續影響，未來四年推動校務也會受到影響。

吳瑞北指，基於大學自主，遴委會是選出校長就要解散的單位，遴選爭議最好還是要到台大校務會議去做討論，對新校長及台大內部團結，才是最好。

楊信男則指出，台大校長遴選辦法對利益迴避的要求是比國立大學校長遴選辦法更嚴格，依遴委會運作要點廿一條，遴委會是可將重大爭議事項，回歸到請校務會議去討論解決，畢竟這是台大要選校長，應由台大訂出最符合內部共識的新校長遴選標準，希望能作為台灣高教範例。

管曾向校方報備 但行政單位不等於遴委會

對於媒體報導管中閔去年六月向台大校方報備擔任台灣大獨董一事，台大教授表示，行政單位不等於台大校務會議代表，更不等於台大校長遴選委員會，有哪一個台大師生會事前知道要去台灣大的官網上查看管中閔是不是獨董？揭露台灣大獨董資訊，更有可能讓遴選委員做出不同選擇，因此是否揭露資訊被認為是重要關鍵。